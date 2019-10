Estas son las 12 características más comunes en las personas egocéntricas

El egocentrismo es un trastorno de personalidad narcisista

El egocentrismo se define como excesiva valoración de la propia personalidad, hasta el punto de creerse el centro de todo, incluyendo las personas que le rodean.

Aunque muchos creen reconocer por completo a una persona egocéntrica, aquí te dejamos sus rasgos más comunes, para que no tengas dudas cuando una persona con esta conducta se te acerque:

1. Exceso de autoestima

Este exceso de autoestima no es más que una autoestima frágil, cubierta por una falsa capa de superioridad para sentirse respetado y admirado.

2. Distorsión de la realidad

Aceptando solo la realidad que le ayuda a visualizar sus deseos de grandeza. Dejando a un lado aspectos de su vida que ponen en riesgo su imagen perfecta.

3. Sentimientos de grandeza

Creyendo ser el mejor en todo, exaltando siempre lo que cree que son sus habilidades especiales.

4. Falsa autoconfianza

Lo mismo que la autoestima. Muestran ser muy confiados en sí mismo, cuando en realidad son inseguros, y por eso intentan llamar la atención.

5. No reconocer los sentimientos de los demás

No identifican ni reconocen los sentimientos de los demás, ya que ser sensible lo haría parecer inferior. Por eso no demuestra afectividad ni preocupación por nadie, solo por él mismo.

6. Exhibicionista

Se siente interesado siempre por llamar la atención de todos, y así sentirse halagado, admirado.

7. Se compara con los demás y muestra envidia

Emitiendo comentarios que claramente demuestran envidia ante éxitos ajenos, viendo afectada su superioridad. Tampoco son capaces de aceptar ayuda de otros.

8. Manipulación de los demás

Manipulan aplicando chantaje emocional e intentando controlar las acciones y comportamientos de otros.

9. Excesiva ambición y expectativa

Gracias a sus pensamientos donde el éxito y el poder toman protagonismo.

10. Distorsión en la expresión verbal

Aplicando un lenguaje donde el “yo” es lo único que importa, incluso más que la opinión del interlocutor.

11. Maquiavelismo

Utilizando al resto de las personas solo para beneficio propio, sin importarle en qué pueda afectarlos.

12. Solitario y pesimista

A pesar de reflejar todo esto, el egocéntrico sufre vacíos existenciales al ser rechazado por la sociedad gracias a sus actitudes.

Si has leído esto, y tienes un amigo que encaje con estas características, intenta ayudarlo. Recomiéndale visitar a un especialista. Quizás no lo aceptará a primera vista, pero intentar no cuesta nada.

Y si eres tú quien se identifica con estas conductas, lo mejor es evitarlas, pensar un poco más en los demás, y acudir a terapia de ser necesario.