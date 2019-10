José Joel habla del testamento del príncipe de la canción, José José

El hijo del fallecido cantante asegura que la herencia que agradece es la del público, sobre 'la otra herencia' dijo: "no nos interesa"

José Joel vive junto a su familia, en México, los homenajes que ahora se hacen para recordar la vida musical de su padre, José José, también conocido como “el príncipe de la canción”. Pero muchos quieren saber qué va a pasar con la herencia de su progenitor, sobre todo se quieren conocer los detalles de un posible testamento, y cómo los bienes o las regalías serán repartidas en la familia. Ante los cuestionamientos de la prensa éste dijo: “No sé. No puedo hablar de cosas que no sé. Logramos justicia. Después veremos lo del testamento, pero siempre lo he dicho, no nos interesa, no va por ahí.

Aunque el joven cantante afirma no estar mayormente interesado, hay una herencia que sí agradece, y sobre esta dice: “Estamos agradecidos con la herencia que es el público”. José Joel se alegra de ver cómo la gente celebra y abraza lo que su padre dejó a nivel artístico, y cómo el pueblo mexicano lo pide y reclama suyo, cariño que ahora también los alcanza y apoya tanto a él, a su madre y su hermana Marisol. Ya que la imagen de Sarita aún se encuentra muy dañada ante el ojo del público.

Sobre su hermana Sarita, afirma que todavía no ha podido hablar con ella, que aún no recibe una llamada de su parte.

Pero la prensa no descansó en su acoso, y también quisieron ahondar en los señalamientos que recibió su mamá, Ana Elena Noreña Grass, mejor conocida como Anel, quien se ha visto atacada por el supuesto protagonismo que vivió durante el funeral y los homenajes de su ex esposo.

“Es la señora Anel”, dijo José Joel sobre su mamá, y añadió: “La historia de José José se logra a través de Anel y Manuel Noreña. Mi papá era el artista y la voz, pero la maquinaría detrás del artista era Anel y Manuel. La señora Anel está aquí, cuerda presente y disfrutando de los homenajes de mi padre”.

Aquí el vídeo y la conversación de José Joel con la prensa.