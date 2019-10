Suspenso en la Jornada 14 de la Liga MX: ¿Se jugará el Veracruz vs Tigres?

Jugadores de los 'Tiburones' planean no jugar y esperan apoyo de sus colegas

En teoría, este viernes se pondrá en marcha la décimo cuarta jornada de la Liga MX, la cual arrancará con la visita de Atlas al estadio Cuauhtémoc, para medirse a Puebla y después Santos enfrentará a Tijuana, duelos alejados de los reflectores, ya que el tema principal es saber si habrá actividad en Veracruz por los problemas de adeudos con el plantel.

Apenas el miércoles, el presidente de la Asociación Mexicana de Futbolistas Profesionales, Álvaro Ortiz reveló que la idea del club escualo es no presentarse en el estadio Luis “Pirata” Fuente en su partido contra Tigres, y es que futbolistas del primer equipo, así como de la sub-17, la sub-20 y el cuadro femenil, tienen retrasos en su salario desde hace más de cinco meses.

No solo eso, sino que varios miembros del club, como jardineros, utileros y demás personal han tenido que dormir en colchonetas instaladas en el estadio, debido a que muchos no pudieron pagar las rentas de sus casas; incluso, se detalló que varios no pudieron solventar las colegiaturas de sus hijos.

De cualquier forma, esta mañana el plantel completo de Veracruz se presentó a entrenar con normalidad aunque no se concentraron, mientras que del lado de Tigres ya viajaron al puerto y están pendientes de cualquier información que surja.

Ese es el panorama de cara a la jornada 14 de la Liga MX, de la cual no sabremos si se disputará o no, ya que algunos equipos plantean la posibilidad de no jugar en solidaridad con los futbolistas. Por lo pronto, el plantel de Veracruz ha lanzado el hashtag #HoyPorMíMañanaPorTi en redes sociales con el objetivo de obtener apoyo de sus colegas.