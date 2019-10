Esposa encuentra carta de amor a su marido de una madre de la escuela, esto es lo que hace

Según un estudio, 8 de cada 10 parejas infieles salvan su relación

Una mujer, que durante mucho tiempo sospechó de la amistad de su esposo con otra mujer, se sintió completamente traicionada y perdida después de descubrir una carta de amor escrita por “la otra”.

Estaba tan dolida y sin saber qué hacer que recurrió a internet para pedir consejo. En un post explicó que su esposo se hizo amigo de una madre soltera que vive en el barrio y que lleva a su hijo al mismo colegio que sus niños.

En el post que publicó decidió cambiar tanto su nombre como el de su marido y la otra mujer, para preservar la identidad de todos. Así, ella se puso el nombre de Eve, su esposo se llama Jason y la mujer, vecina y enamorada de él es Rachel.

Después de llevar a los niños al colegio durante bastante tiempo y de compartir esos paseos escolares, Rachel le reveló a Jason que se mudaba y le pidió su información para poder seguir en contacto. Cuando la esposa se enteró le pareció extraño, así que decidió seguirla en redes sociales.

Pero todo tomó un giro inesperado cuando Eve se dio cuenta de que aquella mujer, Rachael la había eliminado de Facebook pero sin embargo seguía en contacto con su marido.

A espaldas de Eve, Rachael y Jason comenzaron a conversar y reunirse con sus hijos para actividades como ir de compras y almorzar.

Cuando lo habló con su esposo, él le dijo que eran solo amigos. Pero cuando más adelante Eve se dio cuenta de que seguían quedando y cada vez más a menudo, ella quiso poner unos límites y habló claro con su esposo. Le explicó que según su punto de vista, Rachel estaba interesada en él y estaba cruzando la línea. Sin embargo, Jason no la creyó e insistió en que Rachel solo necesitaba un amigo.

En su publicación en Mumsnet, en la que pide consejo, Eve escribe esto:

“Ahora he encontrado una carta de ella a mi esposo confesándole su amor y le dice que quiere casarse con él, tener hijos, etc.

Su carta deja en claro que no ha sucedido nada físico y que él ha dicho que no me dejaría, pero obviamente, si ella escribe esto, mi esposo le está haciendo pensar que ella tiene una oportunidad”.

Termina la publicación preguntando si debería revelarle a Rachael que sabe todo sobre la carta y lo que está haciendo con su esposo.

Lo que sorprendió a Rachel es la opinión y visión de mucho usuarios, que fueron bastante unánimes a la hora de hacerle ver de que estaba concentrando su ira en la persona equivocada.

La infidelidad es un tema que preocupa a muchas parejas y que es motivo de ruptura en la mayoría. En estos casos, lo mejor es decidir qué es lo que más conviene de una manera honesta para con nosotros mismos. De nada sirve querer buscar culpables, si no podemos dejar pasar la traición lo mejor es terminar la relación. Si por el contrario decidimos que nos compensa seguir adelante y renovamos la confianza en la pareja, no malgastes tu energía y tiempo en determinar quién es más o menos culpable.

Si estás viviendo algo similar, no permitas que el dolor ponga fin a una bonita historia: la tuya contigo misma/o. Hagas lo que hagas, rompas o perdones, no dejes de quererte en ningún momento.