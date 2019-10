¿La nueva canción de Selena Gómez es una dedicatoria para Justin Bieber?

Algunos creen que en esta canción Selena expresará la verdad detrás de su rompimiento con Bieber... ¿Estará nervioso su ahora ex, el esposo de Hailey Baldwin?

Parece que la nueva canción de Selena Gómez está a punto de ver la luz. “I needed to lose you to love me”, escribió Gómez en Instagram. Tal parece que todo estará listo para el próximo 23 de octubre.

Por el título de su tema musical hay quienes creen que este será una dedicatoria para Justin Bieber, que posiblemente la canción será un relato de cómo, literalmente, tuvo que perderlo para poder encontrarse a sí misma. Ya que en su peor momento, cuando ella entró a la clínica psiquiátrica, luego de haber retomado su romance con él, éste inició su nueva relación con quien ahora es su esposa, Hailey Baldwin.

La publicación de lo que anuncia su canción alcanzó ya los tres millones de likes, y ante esta muchos famosos han reaccionado ya a la espera de lo que será.

Otro vídeo asomó en su cuenta, también mostrando parte del arte del vídeo, sin embargo este no contiene sonido alguno, y duro escasos segundos.