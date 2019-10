¿Cómo funcionan las relaciones living apart together (LAT)?

Las relaciones en pareja se van adaptando a los nuevos tiempos y a los intereses de las personas involucradas

Imagínate tener una relación sólida con tu pareja durante mucho tiempo pero en la cual cada uno vive separadamente. Este es el caso de esta nueva forma de vivir en pareja. Hasta hace un tiempo, lo común era que quien quisiera establecer su relación en pareja después de cierto tiempo se casaría o se iría a vivir junto a esa persona.

¿Cómo funcionan las parejas que no conviven juntas?

Las relaciones Living apart together (LAT) consisten precisamente en tener una relación estable, pero no convivir juntos. Para muchas personas, esta es la mejor solución de poder tener una relación prolongada.

Esto se debe a que cada quien tiene su propia vida y sus hábitos, y piensan que irrumpir en el espacio de otro puede hacer que la relación termine con problemas. Otro motivo por el cual este tipo de relaciones, o modalidad de relaciones han surgido, se debe a que hay parejas que no quieren caer en la rutina.

De esta manera, quienes deciden tener una relación LAT pueden disfrutar de su propio espacio, evitar las discusiones por temas como los horarios de baño, la limpieza del mismo, orden, y otras cosas que podrían enfriar la relación.

¿Tiene ventajas este tipo de relaciones?

Hay quienes piensan que una relación LAT incide en la infidelidad, o que son relaciones poco serias o que la gente que está involucrada en ella le teme al compromiso. Si bien algunos de estos puntos pueden ser acertados, no son del todo ciertos.

Una relación donde cada quien viva en su propia casa no incide en la fidelidad. De hecho, fortalece más la relación y las personas se sienten más seguras de sí mismas debido a que no sienten que invaden su espacio.

La pareja se compromete y se comunica más y mucho mejor. Las discusiones por asuntos cotidianos no son muy frecuentes. Además, el hecho de que cada quien viva en su propio sitio no quiere decir que no puedan pasar tiempo juntos.

De este modo, muchas parejas que ponen en práctica esta forma de convivencia sienten que su relación es más estable. Claro está, todo depende de lo que piense la otra persona sobre este estilo de vida; pero lo cierto es que entre la población más joven, está creciendo.