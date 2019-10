8 malos hábitos al conducir que pueden costarte mucho dinero

Existen hábitos de conducción que pueden poner en riesgo tu vehículo

Tener buenos hábitos de conducción te ayudará a mantener tu auto en buen estado. Sin embargo, puede que haya alguna que otra cosa que estés haciendo mal a la hora de conducir, y tal vez sea la razón por la cual tu auto falle con frecuencia.

Estos malos hábitos te ayudarán a identificar qué estás haciendo mal para corregirlo, y así evitar gastos innecesarios de mantenimiento.

1. No dejar que el auto repose

Si usas tu auto con mucha frecuencia, debes dejarlo reposar por unos minutos antes de apagarlo. Tal vez pienses que apagarlo de inmediato te ayudará a ahorrar combustible, pero la verdad es que esto conduce a que el aceite que esté acumulado se carbonice.

Lo que puede causar un grave daño al motor, debido a que todavía se encuentra a una temperatura muy alta. Por eso, es importante que lo dejes reposar por unos minutos para que se enfríe.

2. Uso incorrecto de los frenos

El uso incorrecto de los frenos provoca el desgaste de las pastillas y los discos, y acorta su capacidad de vida útil. Esto provoca una menor resistencia del líquido para frenos y probablemente tengas que reemplazarlos antes de lo esperado.

Al usar mal los frenos, puede que sientas vibraciones en el volante al momento de frenar. Si esto sucede, es probable que los discos estén deformados. Por eso, evita los frenazos, anticipa los movimientos de los demás vehículos y presta atención a las señales de tránsito.

3. Encendido del motor y aceleración

Así como debes dejar reposar el motor antes de apagarlo, también debes dejar que este caliente por lo menos 10 segundos antes de arrancar. Esto permite que el aceite llegue a todas las partes del motor y las lubrique bien.

Al no dejar calentar el motor de forma adecuada, las piezas se desgatarán mucho más rápido y el cambio de repuestos puede afectar considerablemente tu bolsillo. Por eso, no debes arrancar apenas enciendas tu auto.

4. No usar el aire acondicionado

Hay quienes creen que no usarlo ayudará con el ahorro de combustible. La verdad es que, al no usarse, el sistema no se podrá lubricar bien y el compresor termine averiándose. Por eso, si quieres ahorrar combustible, entonces usa el aire acondicionado por lo menos durante 10 minutos.

5. No revisar la presión de los neumáticos

Las llantas son muy importantes para que el vehículo se mantenga estable. Por eso es importante que revises la presión de las mismas al menos una vez al mes. Debes conocer la medida correcta de presión.

Si no revisas constantemente la presión de tus neumáticos, esto te puede pasar factura, porque se podrían reventar y causar daños en las ruedas. En caso de que no sepas medir la presión, acude a un experto.

6. Estacionar de forma incorrecta

Aunque no lo creas, la forma en que estacionas tu vehículo también puede ocasionarle daños en su sistema de suspensión. Así que evita estacionar tu auto sobre las veredas o calzadas peatonales. Además de perjudicarlo, también estás cometiendo un delito.

7. Mal uso del pedal de embrague

No mantengas presionado el pedal de embrague mientras esperas a que la luz del semáforo cambie. Si lo haces, provocarás que el sistema se dañe, lo que te obligará a cambiar todo el sistema, lo que te costará una buena cantidad de dinero.

8. Poner las manos en la palanca de cambios

Puede que hacerlo te parezca lo más normal del mundo. Sin embargo, los sistemas de cambio manual son más propensos al desgaste y son más sensibles al tacto, y si ejerces presión de forma innecesaria sobre la palanca, corres el riesgo de que el sistema no responda de la manera adecuada.

Si tienes alguno de estos malos hábitos al conducir, es hora de modificarlos. Solo así podrás ahorrarte mucho dinero y proteger tu vehículo.