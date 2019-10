LAUSD no debe mantener en secreto la información sobre el crecimiento estudiantil de familias como la mía

Los políticos no deben mantener en secreto la información sobre el crecimiento estudiantil de familias Cuando las familias quieren encontrar escuelas en LAUSD que ayuden a nuestros hijos a estar preparados para la universidad y sus vidas, buscamos información en la que podamos confiar. Pero esta información no es fácil de encontrar. Tenemos que armarlo desde diferentes lugares y todavía parece que hay preguntas importantes que no podemos responder.

Entonces, cuando mi esposa y yo escuchamos que LAUSD iba a darles a las familias información que mostraría qué escuelas están ayudando más a los estudiantes, pensé que sonaba maravilloso. Pasamos años tratando de encontrar una buena escuela para mi hijo, y este año lo inscribimos en una escuela magnet del LAUSD. Este tipo de información habría hecho nuestra búsqueda mucho más fácil, por lo que pensamos que esta nueva información sería una gran noticia para las familias.

Se suponía que LAUSD proporcionaría esta información a las familias este mes. Han estado trabajando en un sistema, el marco de rendimiento escolar, que incluye puntajes de crecimiento estudiantil para cada escuela en el distrito durante más de un año y medio. Esta información les dirá a los padres cuánto están aprendiendo los estudiantes cada año.Pero ahora, algunos miembros de la junta escolar del LAUSD quieren evitar que salga la información sobre el crecimiento de los estudiantes, a pesar de que los datos están listos.

Mientras la junta escolar está teniendo una lucha política sobre si las familias deben saber cuánto están aprendiendo los estudiantes en sus escuelas, las familias necesitan esta información en este momento. El período de tiempo para solicitar las escuelas magnet del LAUSD, eChoices, comenzó el 1 de octubre. Termina el 15 de noviembre. Hay muy poco tiempo para que las familias soliciten las escuelas. El distrito está tratando de ocultar esta información cuando miles de familias toman decisiones importantes sobre la educación de sus hijos.

Cuando mi esposa y yo estábamos buscando una nueva escuela para nuestro único hijo Samuel el año pasado, se había atrasado en sus estudios. Quería encontrarle una escuela que lo ayudara a ponerse al día. Había muchas cosas que eran importantes para nosotros cuando buscábamos una escuela. Lo más importante, queríamos una escuela con académicos fuertes. Nuestro hijo tiene una discapacidad y tiene un Plan de educación individualizado, pero nos llevó más de un año evaluarlo. También había sufrido bullying en su última escuela y lo queríamos en una escuela donde los otros niños no lo molestaran. Queríamos asegurarnos de que pudiera asistir a una escuela donde pudiera volver a su nivel de grado, donde fuera acogedor y organizado, y donde se sintiera seguro y respetado.

Tampoco queríamos que el hecho de hablar español fuera una barrera. A veces nos sentimos discriminados por no hablar inglés o por no ser tratados de la misma manera. Nos preocupaba no poder encontrar toda la información que necesitaríamos para tomar la mejor decisión para Samuel. Nos preocupamos mucho por esto.

La situación de mi hijo es como muchas otras. La mayoría de los estudiantes en el LAUSD están atrasados y necesitan ayuda para ponerse al día. Saber qué escuelas están haciendo un excelente trabajo ayudando a los estudiantes a progresar es información que las familias deberían tener. No puedo pensar en ninguna familia que no quiera saber cuánto progreso están haciendo los estudiantes, y si podemos encontrar las escuelas que los están ayudando a progresar en nuestras propias comunidades.

Los padres no solicitan esta información para criticar a las escuelas. Queremos esta información para que podamos saber qué escuelas están realmente funcionando y funcionando bien, y para las que no lo están, queremos que el distrito les brinde apoyo y refuerzo para que su rendimiento académico pueda mejorar.Los políticos no deben mantener en secreto la información sobre el crecimiento estudiantil de familias como la mía. LAUSD debe divulgar esta información a las familias y hacerlo ahora para que los padres aún tengan tiempo de tomar las decisiones más informadas que puedan.

Jose Murcia es un padre del LAUSD. Su hijo Samuel esta en el cuarto grado y asiste una escuela magnet.