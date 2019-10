¿Cristian golpeó a Verónica Castro? Yolanda Andrade responde para El Gordo y la Flaca

Yolanda conversó con las cámaras del programa conducido por Lili Estefan y Raúl de Molina, y ahí estalló un nuevo escándalo con su supuesta ex novia, Verónica Castro

Yolanda Andrade fue cuestionada por las cámaras de El Gordo y la Flaca de Univision, sobre el rumor que señala que Cristian Castro le pegó a Verónica -Castro-, su mamá.

Ante los cuestionamientos la conductora de televisión fue tan evasiva como certera al decir: “Pregúntale a él, esa pregunta de que si Cristian le pegó a su mamá, pregúntale a él, no me preguntes a mí… pregúntale a él… pregúntale a él, pregúntale a Valeria Liberman (la ex esposa de Cristian), pregúntale a la abuelita”, según se reportó en el portal de entretenimiento de Univision para El Gordo y la Flaca. Por otra parte, es importante señalar que las palabras de Andrade, para muchos, dejan en evidencia al cantante, puesto que señala a posibles testigos de un hecho desolador.

“Fíjate que yo vengo de una educación muy distinta, porque yo respeto mucho obviamente a mi mamá, entonces el hecho nada más de imaginarte la acción, es muy fuerte, es muy delicada, lo que pasó, él sabe, pero allá en mi pueblo dicen que a la gente que hace eso se le seca la mano, esto es algo sobrenatural, es algo que rebasa mis valores y todo, o sea eso que sucedió”, Ante esta sencilla reflexión, de nuevo la amiga de Montserrat Oliver, deja en evidencia que la relación de Cristian y Verónica pudo haber llegado al punto de la violencia.

Aquí las declaraciones de Andrade para El Gordo y la Flaca.