Adónde ir y qué hacer en el Área de la Bahía

Sábado 26 de octubre

La Maldita Vecindad

La banda pionera del rock y ska en español más influyente de México, La Maldita Vecindad y los Hijos del Quinto Patio, regresa a San Francisco con su ‘US Tour 2019, 30 años de paz y baile’. 7 pm en The Warfield, 982 Market St. www.AXS.com

Rancheando en la Ciudad

A Oakland llega un baile único, Rancheando en la Ciudad, donde habrá una lluvia de música regional mexicana. Se presentarán El Fantasma y Su Equipo Armado, Kanales, Virlan Garcia y Banda Los Sebastianes de Mazatlan Sinaloa. 8 pm en el Oakland Arena, 7000 Coliseum Way. www.theoaklandarena.com

Domingo 27 de octubre

Banda MS

A la ciudad de Pleasanton llega la Banda MS. Alista las botas y la tejana y disfruta de una noche de baile y música. También se presentarán Alex Fernandez, Banda La Misma Tierra, Marilyn, y Los 2 de la S. 1 pm en el Alameda County Fair, 4501 Pleasanton Ave. www.boletosaqui.com

Halloween Hoopla

El Yerba Buena Garden Festival de San Francisco presenta su fiesta Halloween Hoopla. Habrá presentaciones interactivas y juegos para niños menores de 10 años y sus adultos, desfiles de disfraces, arte de calabazas y más. De 12 a 2 pm en el Yerba Buenas Children’s Garden, 775 Howard St. www.ybgfestival.org

Viernes 1 de noviembre

Carlos Ballarta

El comediante mexicano Carlos Ballarta llega con su gira ‘USA Tour 2019’ a San José. Los especiales en Netflix de Ballarta han sido vistos por millones de espectadores en todo el mundo. Ahora se presenta en vivo viernes 1 de noviembre, 8:30 pm, en el Montgomery Theater, 271 S. Market St. www.sanjosetheaters.org

Luna Mexicana

El Ballet de Oakland sigue con la tradición ‘Luna Mexicana’ que celebra con música y baile el de Día de los Muertos presentando ‘Viva la vida’ sobre la vida y la visión artística de la pintora mexicana Frida Kahlo. También se presentarán el Ballet Folklórico México Danza, Nahui Ehekatl & Co. y Aztec Dance Co. 1 y 2 de noviembre en el Paramount Theater of Arts, en el 2015 Broadway. www.oaklandballet.org

Sábado 2 de noviembre

Cultivando Tiempo

El Centro Cultural de La Misión para las Artes Latinas (MCCLAle invita a su exhibición 2019 de Día de Muertos, ‘Cultivado Tiempo’. Celebre con MCCLA este día honrando a sus muertos con una ceremonia de bendiciones, música en vivo, presentaciones y exhibición de altares. 2pm a 11 pm en 2868 Mission St. www.missionculturalcenter.org

Día de Muertos en Oakland

Acompaña a la ciudad de Oakland a festejar el Día de los Muertos con su festival anual en la comunidad de Fruitvale. El tema de este año es ‘Los ausentes’, dando respeto a los que ya no están con nosotros, ya sean los fallecidos o miembros de la comunidad desplazados debido a deportación, gentrificación o encarcelamiento. Habrá múltiples escenarios con música, área para niños, altares, danza azteca, baile folklórico y más. De 10 am a 5 pm, en el Fruitvale Village, al lado de la estación de BART Fruitvale. www.unitycouncil.org/dia-de-los-muertos

Altares y Cumbia,

La Escuela de Arte y Cultura en San José presenta, como parte de las celebraciones del Día de Muertos, ‘Avenida de los Altares’. El evento presentará altares y otras instalaciones de arte y se podrá disfrutar y bailar cumbia el resto de la noche. De 6 pm a 11 pm en la Mexican Heritage Plaza, 1700 Alum Rock Ave. www.schoolofartandculture.org

Domingo Día de Muertos en RWC

Casa Círculo Cultural invita a su noveno aniversario de la celebración del Día de Muertos en Redwood City. Habrá música, baile, catrinas, concurso de altares, procesión, comida, vendimia, actividades para niños y mucho más. Entrada gratis para toda la familia. De 4 pm a 9 pm en el centro de Redwood City, en 2200 Broadway St. www.circulocultural.org

Viernes 8 de noviembre

¡Sabor!

Acompaña a DJ José Ruiz en La Peña Lounge, Berkeley, para un otoño lleno de noches de mezclas eléctricas con ritmos latinos y más. La fiesta será cada segundo viernes del mes hasta el 13 de diciembre, 8 pm en La Peña Cultural Center 3105 Shattuck Ave. www.lapena.org