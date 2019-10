Con ceñidos leggins y una sensualidad única, Marjorie de Sousa muestra cómo da forma a sus glúteos

View this post on Instagram

Si estás en MEX quieres un entrenador personal les dejo el dato de mi querido @peps.fit te adoroooo ❤️❤️❤️ busca lo que te acomode, lo que te haga sentir bien. Recuerda dedicarte por lo menos de 30 a 40 min diarios. No es solo vernos bien, hacer ejercicios es llenarnos de vida, lo difícil es comenzar, pero luego que logras un ritmo tu cuerpo te pedirá más y más. #lavidaesunhermosoregalo #mamoatriunfa #muévete #meamo #teamo #merespeto #terespeto #sol #brillandofuerte #Marjoriedesousa