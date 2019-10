¿Debería tu hijo tomar la vacuna contra la influenza en aerosol nasal?

Si vacunar a tus hijos contra la influenza es parte de tu lista de quehaceres este año tienes la opción de escoger entre 2 tipos de vacunas: la vacuna tradicional y la vacuna en aerosol nasal FluMist Quadrivalent.

Ambas son recomendadas por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) y la Academia Estadounidense de Pediatría ( American Academy of Pediatrics, AAP). Ambas agencias dicen que no hay preferencia entre las 2 vacunas para la temporada de la influenza en 2019/2020.

Esta posición es diferente a los años recientes cuando la vacuna en aerosol nasal no fue recomendada después de que las investigaciones indicaron que la vacuna en aerosol nasal era menos eficaz que la vacuna tradicional.

¿Cuál deberías escoger para tus hijos? Aquí lo que debes saber sobre la vacuna en aerosol nasal, por qué ha habido tanta indecisión, y cómo proteger a tus hijos de la influenza.

Vacuna en aerosol nasal, explicada

El aerosol nasal, que apareció por primera vez en 2003, usa el virus de la influenza vivo debilitado o atenuado. Estos virus vivos no pueden infectarte, pero pueden “enseñarle” al sistema inmune a reconocer y combatir el virus de la influenza, en caso de que te expongas a él. (La inyección contra la influenza funciona de manera similar pero no usa virus vivos).

“La vacuna en aerosol nasal funcionó de maravilla durante varios años”, dice Hank Bernstein, DO, miembro del Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización de los CDC (ACIP, por sus siglas en inglés) y miembro ex officio del Comité sobre Enfermedades Infecciosas de la AAP.

Incluso se recomendó como el método preferido de vacunación para los niños de 2 a 8 años en la temporada de influenza 2014 a 2015, dado que la evidencia sugirió que podría ser aún más efectivo para ellos que una vacuna.

(En ese momento, en el caso de los adultos, parecía funcionar tan bien como la vacuna contra la influenza, dice William Schaffner, MD, profesor de medicina preventiva y enfermedades infecciosas en la Facultad de Medicina de la Universidad de Vanderbilt en Nashville y miembro del grupo de trabajo sobre la vacuna contra la influenza del ACIP).

Sin embargo, en investigaciones posteriores se encontró que el aerosol nasal no fue tan eficaz en los niños como se pensaba inicialmente, especialmente contra la cepa de influenza A, H1N1—una de dos tipos de influenza A que comúnmente circula durante la temporada de la influenza.

Eso resultó en que los CDC recomendaron no recibirla para las temporadas de influenza del 2016 al 2018.

AstraZeneca, el fabricante de FluMist, ha reformulado el producto y el laboratorio de la empresa sugirió que la nueva reformulación sería más eficaz que la versión antigua contra esta cepa de H1N1.

Según esa investigación, la temporada pasada los CDC volvieron a poner a FluMist en su lista de vacunas recomendadas. Pero la AAP tenía menos confianza. Aconsejó a los padres optar por la vacuna inyectable como su primera opción para los niños, y usar la vacuna en aerosol nasal solo para los niños que de otro modo no recibirían la vacuna contra la influenza (por ejemplo – por temor a las agujas).

Este año, los dos grupos están de acuerdo en que cualquiera de las 2, la inyección o el aerosol nasal, están bien.

¿Qué tan bien funciona el nuevo aerosol nasal?

No está claro que tan bien funcionó la vacuna reformada en forma de aerosol nasal en los EE.UU. la temporada pasada, porque muy pocas personas recibieron FluMist para que los científicos pudieran determinar su efectividad.

Pero las estimaciones preliminares del Reino Unido, donde la vacuna en forma de aerosol nasal se administra a los niños de edad de la escuela primaria, encontró que fue 80% eficaz contra la H1N1. Esa noticia alentadora ayudó a reforzar la decisión de la AAP de recomendarla para esta temporada.

Aún así, es posible que no veamos los mismos niveles de efectividad aquí, dice Flor M. Munoz, MD, profesora asociada de enfermedades infecciosas pediátricas en el Baylor College of Medicine y miembro del Comité de Enfermedades Infecciosas de la AAP.

Y la vacuna contra la influenza de la temporada pasada, tanto inyectada como en aerosol, tuvo poco efecto contra el H3N2, la otra cepa de influenza A que circuló el año pasado. (Las vacunas desarrolladas para esta temporada contienen una cepa actualizada de H3N2, que puede funcionar mejor contra la influenza de este año).

Ambas opciones son buenas

¿Cuál vacuna deberías escoger? En este momento, los expertos dicen que los 2 tipos pueden ser buenas opciones. “Con lo que sabemos ahora, no tenemos razón para dar preferencia” dice Munoz.

Pero asegúrate de que tú y los miembros de tu familia estén vacunados de una forma u otra, dicen los expertos. La mayoría de los niños que mueren a causa de la influenza no están vacunados, según los CDC.

Todas las personas mayores de 6 meses de edad deben recibir la vacuna contra la influenza (con algunas excepciones, como las que tuvieron una reacción alérgica previa a la vacuna). El aerosol nasal está aprobado para personas entre 2 y 49 años, excepto para niños con afecciones médicas subyacentes, mujeres embarazadas, personas con sistemas inmunes debilitados y varios otros grupos.

El fabricante de FluMist ha informado sobre una desaceleración de la producción este año, dice Muñoz, por lo que el suministro del aerosol nasal puede estar bajo. Si no está disponible cerca de ti, obtén la vacuna en inyección. (Los CDC esperan que el suministro general de la vacuna contra la influenza sea suficiente para la temporada).

Y vacúnate y lleva a tus familiares a vacunar pronto, porque pueden pasar 2 semanas hasta que se active la inmunidad total. Los CDC recomiendan vacunarse antes de finales de octubre. Eso es especialmente importante para los niños entre las edades de 6 meses y 8 años que nunca antes han sido vacunados. Necesitan 2 dosis de vacuna (de cualquier tipo) con al menos 28 días de diferencia.

