Dorian trae a Los Angeles su baile y rebeldía

La banda española de música electrónica y rock indie realiza una pequeña gira por varias ciudades del país

Dorian es una banda de Barcelona que tiene un gran poder de convocatoria en España y en otros países de América Latina. A sus conciertos asisten multitudes, lo que no quiere decir que no estén emocionados por la gira que inician este fin de semana por varias ciudades de Estados Unidos, y que los llevará a tocar en antros como en los que iniciaron su carrera hace 15 años.

“Es duro, pero por otra parte es muy sano para una banda tener que volver a los clubes pequeños”, dijo Marc Gili, principal compositor y letrista del grupo. “Le recuerda a uno uno de los valores más importantes de la vida: la humildad”.

Gili fundó junto con Belly Hernández –a cargo del piano, sintetizadores y arreglos– esta banda, que luego de picar piedra por cinco años, saboreó las mieles del éxito cuando comenzaron a sonar masivamente temas como “Cualquier otra parte”, “Paraísos artificiales” y “La tormenta de arena”.

Para la gira por Estados Unidos, que incluye dos shows en el sur de California, uno hoy en The Echoplex y otro el viernes en The Parish, en el House of Blues de Anaheim, traen bajo el brazo su más reciente disco, “Justicia Universal” (también nombre del tour), una mezcla del synthpop que ha caracterizado a este grupo, cuyas influencias son combos como Radio Futura, Nacha Pop, Aviador Dro, New Order y The Cure.

“Nos costó mucho trabajo encontrar nuestro hueco, pero lo encontramos gracias a la generación de un sonido propio”, dijo Gili, quien describe el estilo de Dorian como una mezcla de música electrónica con rock independiente.

El mérito de esta agrupación, no obstante, no es solo haber encontrado un nicho en el competido mercado musical, sino haberlo logrado sin la ayuda de compañías disqueras o costosas promociones.

“Hemos trabajado desde la más estricta independencia”, dijo el músico. “Nunca hemos estado sometidos a la dictadura de las grandes compañías, y eso ha hecho que tengamos que labrar nuestro público desde el principio en cada país”.

Su paso por Estados Unidos irá de la mano de la banda mexicana Zoé, para la que abrirán los shows de El Paso y en Austin, en Texas. Luego irán a Chicago y a Houston, donde actuarán solos.

“Estamos acostumbrados a levantar y convencer a nuevos públicos”, dijo Gili. “Lo tomamos como una aventura más que aunque sabemos que vamos a tener que trabajar duro […] estamos seguros que terminarán entendiendo nuestra propuesta”.

El artista también atribuye el éxito de Dorian al mensaje de sus canciones, que explican realidades “que todos tenemos a nuestro alrededor”. Por ejemplo, no se han quedado callados ante temas como el cambio climático, la corrupción de los gobiernos y la gentrificación de Barcelona.

“Siempre hacemos una invitación a la rebeldía, al inconformismo, a no quedarte con lo que la sociedad te pone adelante como si fueras un borrego más”, dijo. “Son una invitación a la reflexión”.

Incluso el nombre del grupo lleva esa connotación de denuncia y crítica social. Fue inspirado por el nombre de la novela “El retrato de Dorian Grey”, de Óscar Wilde.

“Siempre nos ha parecido que cuando Óscar Wilde creó al personaje de Dorian alumbró a un personaje que pudo ser más de nuestra época”, dijo Gili. “Porque Dorian tiene muchas patologías que se viven en este momento, el hedonismo, el narcisismo; me recuerdan mucho a lo que podría ser una de las muchas personas que habitan en las redes [sociales]”.

En detalle

Qué: Concierto de Dorian

Cuándo y dónde: hoy a las 8 pm en The Echoplex, 1154 Glendale Blvd., Los Angeles; y viernes a las 8 pm en The Parish, 400 W. Disney Way Suite 337, Anaheim

Boletos: $18 a $20

Informes: spacelandpresents.com y houseofblues.com/anaheim