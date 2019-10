Lili Estefan afirma que Irina Baeva está lejos de ser una mujer empoderada

"La Flaca" se le fue con todo a la actriz rusa

La actriz Irina Baeva se ha estado presentado en distintos eventos hablando y dando detalles sobre la polémica, en la cual tiene rato inmersa con su actual novio Gabriel Soto y la ex del mismo, Geraldine Bazán. A lo que la presentadora de El Gordo y La Flaca dijo que no es algo por lo que una mujer deba sentir orgullo, ya que no se está hablando de un empoderamiento femenino.

Dijo también que, en estos casos, lo mejor es esperar a que la persona se termine de separar, cierre ese ciclo y, una vez hecho todo esto, sí avanzar en una relación. Lili Estefan aprovechó de dejarle un mensaje a sus hijos diciendo que no está bien salir con hombres o mujeres casados.