Pruebas para 49ers, Raiders y Warriors: lo que viene en deportes en la Bahía

Viernes 1 de noviembre

Espuelas y aguijones buscan picar a los Warriors

Un fin de semana muy ajetreado para los Warriors, pues luego de recibir a los Phoenix Suns el miércoles 30 de octubre dan la bienvenida en el Chase Center a los Spurs de San Antonio el viernes 1 de noviembre y a los Charlotte Hornets el sábado 2. De los tejanos hay que cuidarse de LaMarcus Aldrigde, delantero de poder o ala pívot como se le denomina comúnmente en español, y del escolta DeMar DeRozen, que son los líderes del equipo y muy efectivos a la hora de anotar y recuperar rebotes. Los Hornets perdieron a Kemba Walker pero a cambio le dan la bienvenida a Terry Rozier. Veremos qué tal viene el equipo de Michael Jordan. Spurs el viernes 1 a las 7:30 pm; Hornets el sábado 2 a las 5:30 pm. Chase Center en San Francisco. Boletos en las taquillas y en nba.com/Warriors.

Jueves 7 de noviembre

Los Ángeles cargan hacia los Raiders

Los también llamados Bolts en inglés (algo así como una descarga de electricidad) han jugado basura en lo que va de la temporada. Y es una lástima porque su mariscal de campo Philip Rivers es verdaderamente extraordinario, sólo que cargar a solas con todo el equipo es imposible. Y el reloj sigue su marcha y Rivers sigue sin alcanzar el juego máximo de la NFL. Los Raiders han batallado en la primera temporada del regreso de Jon Gruden, pero no se han visto tan malos (exceptuando la paliza que los Empacadores de Green les propinaron en la semana 7), por lo que jugando en casa contra unos no muy coordinados Chargers, tiene que ser un partido que los de negro y plata deben ganar. LA Chargers vs Oakland Raiders (¿A qué se van a Las Vegas, hombre? Al rato se van a regresar, tanto calor infernal que hace ahí), este jueves 7 de noviembre a las 5:20 pm, Coliseo de Oakland. Boletos en el Coliseo y en raiders.com.

Lunes 11 de noviembre

Seahawks aterrizan en Santa Clara

Pues los Niners van 6-0 y todavía hay quienes no creen que el equipo sea muy fuerte este año. Y es que en honor a la verdad, excepto por los Rams (que también hasta hace poco estaban muy mal) han derrotado a puros equipos con marca perdedora: los Browns, los Steelers, los Buccaneers, los Redskins y los Bengals. Falta ver cómo salen de sus compromisos con las Carolina Panthers, que han jugado de maravilla a pesar de no contar con Cam Newton, y los Arizona Cardenals, que tampoco vienen bien este año. Seattle, a pesar de no estar al 100% tampoco, es mucho mejor equipo que cualquiera de los antes mencionados. Jugando en casa o de visita, los pupilos de Pete Carroll siempre encuentran la forma de ganar, sobre todo Russell Wilson, quien suena muy fuerte para ser el jugador más valioso de la temporada (entre otros jugadores increíbles que están por ahí, como el mismo Christian McCaffrey de las Panteras). A ver si es cierto que los Niners son imparables. Seattle Seahwaks vs San Francisco 49ers, lunes 11 de noviembre a las 5:15 pm, en el Levi’s Stadium. Boletos en taquilla y en 49ers.com.