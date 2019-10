Trump mueve ficha para cancelar suscripciones a grandes diarios de Estados Unidos

La Casa Blanca apunta al ahorro de cientos de miles de dólares de los contribuyentes

La Casa Blanca está instando a las agencias federales a cancelar sus suscripciones a los diarios The New York Times y el Washington Post.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Stephanie Grisham, dijo este jueves en un comunicado que “no renovar las suscripciones de todas las agencias federales supondrá un importante ahorro para los contribuyentes“. “Cientos de miles de dólares”, asegura la presidencia que las instituciones nacionales dejarían de gastar.

The Wall Street Journal fue el primero en dar a conocer las intenciones de la presidencia, pero previamente el presidente Donald Trump había señalado que la Casa Blanca debería “acabar” con las suscripciones que tenga a ambos diarios. Tump ha criticado ampliamente a ambas publicaciones desde que fue candidato a las elecciones 2016.

“The New York Times, que es un falso periódico, ni quiera lo queremos en la Casa Blanca nunca más. Probablemente vayamos a prescindir de él y de The Washington Post“, dijo Trump en Fox News la tarde del lunes. “Echas un vistazo a The New York Times y […] al tipo de reportajes que hacen… Y todo resulta ser incorrecto“, añadió el presidente.

A pesar que Grisham aseguró que la supresión de estas suscripciones significarían un ahorro de “cientos de miles de dólares”, no está claro cuantas agencias federales están suscritas al Times y el Post y, por tanto, tampoco el dinero que el gobierno gasta en los diarios.

