Un dulce permitido: Bizcocho de chocolate, cacahuates y plátano, sin azúcar

Un postre crujiente y con dulzor equilibrado, al que pocos se resistirán.

Prepara un apetitoso y afrodisiaco bizcocho de chocolate, un crujiente pedacito de cielo acompañado de cacahuates y plátano. No tendrás culpa al comer este pan pues no contiene productos de origen animal, sus harinas son integrales y no lleva azúcar.

La presentación será en 6 vasitos, lo que hace sea más fácil de conservar y transportar.

INGREDIENTES

160 g de harina de arroz o integral

100 ml de leche de soya

50 g de aceite de coco

100 g de cacahuetes salados

3 plátanos maduros

75 g cobertura chocolate negro

80 ml de aceite de oliva

5 g de linaza en polvo

1 g de bicarbonato

1 g de levadura

2 g de sal

PROCEDIMIENTO

Precalienta el horno a 185ºC. Engrasa un molde tipo PlumCake. Mezcla ingredientes secos en un bowl y reserva. En una batidora bate un plátano y la leche de coco. Bate los huevos en la batidora hasta que doblen el volumen. Añade el aceite en forma de hilo sin dejar de batir y seguidamente, la mezcla del plátano. No dejes de batir. Agrega los ingredientes secos e incorpóralos suavemente con una espátula. Para finalizar añade las perlas de chocolate e intégralas. Incorpora la masa al molde. Introduce el molde en el horno y cuece entre 35 y 45 minutos a 185ºC. A los 35 minutos comprueba si está cocido. Asa los plátanos en un comal. Colocar en los vasitos pedazos chicos del bizcocho e intercalar con rodajas de plátano asado y los cacahuetes salados.

Receta basada en propuesta de PepitaGreens y Cuerpomente