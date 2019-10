Carlos Vela dice que no va a la Selección Mexicana para no estorbar

Hace 5 años decidió no ir a Brasil 2014

La postura de Carlos Vela es clara y no cambiará. Su regreso a la Selección Mexicana de Futbol está totalmente descartado, luego de que una vez más el jugador de Los Ángeles FC explicara cuál es la razón por la que pidió no ser convocado al Tricolor del ‘Tata’ Martino.

Vela, quien consiguió el pase a la final de la conferencia oeste de la MLS, consideró que su tiempo en selección ya había pasado, argumentando que había futbolistas más jóvenes que él: “Muchas veces ayudas más no estorbando. Yo lo tomé de esa manera. Podré estar mal o no, pero es mi forma de verlo. Lo hablé con el Tata y le dije: ‘mira, el siguiente Mundial es en cuatro años, dale oportunidad a la gente que debería estar mejor que yo en cuatro años y no debería taparle el lugar a alguien que puede llegar a explotar y dar lo que yo no pude dar’, por eso tomé la decisión”, comentó.

¿Regresa a la selección? 😱 Carlos Vela reveló la razones por las que no quiere ser convocado al Tri tras haber vencido a LA Galaxy en la MLS. Inclusive reveló que no está interesado en ir al próximo mundial.

De igual forma, insistió que no pasaba por un tema de falta de ganas o pasión, solo era un proceso y un ciclo que todos los jugadores deben cumplir, recordemos que el delantero fue mundialista solo en Rusia 2018 con selección mayor.

Dichas declaraciones se dieron luego de la gran actuación del ‘Bombardero’ con LAFC, marcando dos goles ante Galaxy para derrotarlos por primera vez en su historia y así llegar al duelo por el título de la Conferencia Oeste.