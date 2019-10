Oribe Peralta mostró su desacuerdo con América y Tigres por no apoyar a Veracruz

El jugador de Chivas cree que es mejor apoyar a los compañeros que quedar bien con alguien

El delantero de Chivas, Oribe Peralta, dijo no coincidir con la actitud de Tigres y América de no apoyar la causa de sus colegas de Veracruz, quienes protestaron de manera pasiva por el adeudo de sus salarios.

En la jornada 14, cuando Veracruz se quedó inmóvil en la cancha los primeros minutos, Tigres no respetó la protesta y anotó dos goles. Caso contrario con la mayoría de los equipos de la Liga MX, quienes decidieron parar durante el primer minuto de juego como muestra de solidaridad, excepto América, que no se sumó, presúntamente por órdenes del dueño del club.

“Queda en cada uno lo que quiera hacer y lo que quiera dejar, para mí es más importante ayudar a mis colegas, a mis compañeros que quedar bien con alguien, prefiero ayudarlos y que me tachen de lo que sea y estar involucrado y ayudar, aunque muchas veces prefiero que no sepan que ayudo, porque no tenemos que ventilar todo lo que se hace en la asociación”, comentó en entrevista para Mediotiempo.

"Ayer teníamos la oportunidad de mostrar que el futbol es de respeto y honor" Oribe Peralta habla sobre lo sucedido ayer 🗣️https://t.co/isY4uXEJDE — Futbol Picante (@futpicante) October 19, 2019

“Hablo por mí: quiero dejar un legado para los demás. Si parándome un minuto colaboro a que ellos estén bien, lo voy a hacer aunque tenga repercusión para mí. Creo que si estás aquí y no haces nada por mejorar, de nada sirve que hagas las cosas que más amas si no puedes transmitir las cosas a los demás”, agregó.

Por otra parte, ahora que la AMFPro ofreció su ayuda para resolver el tema, el delantero, quien es uno de los fundadores de la asociación, mostró su alegría porque gracias a eso, 7 de los jugadores que metieron su controversia a la FMF ya recibieron los pagos correspondientes.

“Estamos muy bien, esperemos que la gran mayoría de los jugadores del Veracruz cobren la siguiente semana y vamos muy bien, hemos dado pasos agigantados en tan sólo 2 años, entonces esperemos que para los próximos años y para las generaciones venideras sea algo de mucho crecimiento”, sentenció.