Un amigo revela cuál es el gran problema de Luis Miguel

Quien fuera uno de sus mayores confidentes reveló que "El Sol" tiene un carácter muy difícil

Recientemente, el representante de artistas Polo Martínez, y amigo del cantante Luis Miguel desde que éste era niño, reveló que “El Sol” llegó a confiar demasiado en la gente, y por eso “se llevó algunas estafas”, por lo que ahora es mucho más cauteloso.

Respecto a su carácter, Martínez dijo que Luis Miguel era muy cambiante: “Yo me alejé porque él tiene un carácter muy difícil. No es mala persona, pero por ahí había que llevar a alguien a saludar en esa época y él decía que sí, pero cuando uno llegaba decía que no”.

Pero lo que realmente terminó por alejarlo del astro fue que a éste no le gusta recibir críticas: “Si alguien decía algo que no le gustaba, él me hacía un gesto y había que sacarla. Esas cosas no las pude soportar”. Polo reveló todo esto en el programa argentino “Nosotros a la mañana”, en el que también habló de otros tema de la vida del cantante.

