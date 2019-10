Messi tiene suficiente con lo que ha logrado: ’No cambiaría nada por ganar un Mundial’

El argentino asegura que está conforme con lo que le tocó, con lo que Dios le dio

Lionel Messi dejó claro que no cambiaría nada de su carrera ni de lo que ha ganado por haber conquistado una Copa del Mundo con la selección argentina.

En una entrevista con el canal TyC Sports, el capitán de la Albiceleste sentenció: “Me hubiese encantado ser campeón del mundo, pero creo que no cambiaría nada de lo que tuve en mi carrera por serlo. Esto es lo que me tocó, lo que Dios me dio. Por algo es”.

En referencia con su referencia futbolística en su país, la ‘Pulga’ reiteró: “Dijeron que era de River por no festejar mucho el gol en el Mundial de Clubes y de Independiente por tener una foto con la camiseta, pero fui y sigo siendo de Newell’s“.

“A nivel deportivo, los clásicos europeos y argentinos son lo mismo, pero en Argentina la gente está más loca: jugar un clásico rosarino debe ser terrible. Me hubiese gustado jugar en el fútbol argentino en general. Iba a la cancha con mi viejo, ver eso era impresionante. En Argentina no ganar el clásico significa no poder salir de tu casa; una locura“, añadió en una charla donde recordó su primera entrevista a un medio argentino en su ciudad natal en 2005.

Después de conquistar su sexta Bota de Oro, el argentino enfatizó que el gol no es una obsesión: “No vivo del gol como los delanteros. Me gusta el contacto con la pelota permanentemente“.