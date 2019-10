Foto: ¿Qué hacían David Beckham y Courteney Cox juntos en un jacuzzi?

La publicación de la actriz se viralizó y se llenó de comentarios de estrellas de Hollywood

Las actrices y los actores de ‘Friends’ nunca pasan de moda. Los últimos días, Jennifer Aniston rompió récords al abrir su perfil de Instagram, mientras Mathew Perry apareció en todos los sitios de noticias por poner en venta el penthouse más caro de Los Ángeles. Esta vez la que se hizo viral fue Courteney Cox, Monica en la ficción, por compartir un video en un jacuzzi con nada más y nada menos que David Beckham.

Fue el sábado a la noche que con el epígrafe “Too hot in the hot tub” (demasiado calientes en el jacuzzi) compartió un video en bikini junto al ícono del fútbol inglés, quien, igual que ella, no pierde su encanto con la edad. Los comentarios se llenaron de celebridades confundidas y con ganas de participar como la misma Aniston, mejor amiga de Courteney: “Esperen… ¿QUÉ ESTÁ PASANDO?!!“.

La actriz Julianne Moore preguntó, “¿Qué???” y la comediante Whitney Cummings exigió ser invitada. El comentario más celebrado fue el de un fan de ‘Friends’ que dijo: “Todo esto pasa porque Chandler no está en Instagram“.

Sin embargo, no se trató de una cita ni nada parecido. Tampoco de un encuentro entre amigos, sino de una grabación de una participación en la comedia Modern Family. Todo indica que los dos harán de una pareja que se encuentra con la de Cameron y Mitchell.