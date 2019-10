Seguidora de Trump amenazó a inmigrantes que “no cumplen leyes”. Meses después, la encarcelaron

La mujer se hizo famoso por un video viral en que que gritaba comentarios en contra de la inmigración

Una mujer de Arizona se hizo popular en agosto por un video difundido en redes sociales en el que manifestaba opiniones antiinmigrantes. “Respeten nuestras leyes o les vamos a deportar”, rezaba el cartel que mostró en una reunión del Consejo de la Ciudad de Tucson, en el mismo estado, en protesta contra una propuesta para prohibir que la policía pudiera preguntar por el estatus migratorio de una persona.

Pero esta semana fue ella misma la que tuvo algún problema con la legalidad.

La Policía de Surprise, Arizona, la detuvo el pasado jueves con la acusación de un delito de robo de identidad, según un reporte del The Arizona Republic que cita fuentes judiciales y policiales. Las autoridades la obligaron a transcurrir entre rejas algunas horas, antes de soltarla al día siguiente.

Se trata de un cargo atribuido a menudo para procesar a inmigrantes indocumentados que usan un nombre ficticio o la identidad de alguien para obtener un trabajo en Arizona, señala este medio.

https://twitter.com/brianklaas/status/1188354562001920000?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1188354562001920000&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.telemundo.com%2Fnoticias%2F2019%2F10%2F28%2Festa-activista-pro-trump-pidio-migrantes-que-respeten-las-leyes-estuvo-entre-rejas-acusada-tmna3566942

a policía sospecha que esta mujer, identificada como Jennifer M. Harrison utilizó el pasado 30 de septiembre el nombre, la dirección y los puntos de descuento de otra persona para hacer una reserva en un hotel del norte de California, cuando viajó allí para asistir a un concierto de música rock, sin que la víctima lo supiera.

Según agregan los documentos consultados por The Arizona Republic, cuando fue detenida casi un mes después Harrison se declaró inocente y no colaboró con los agentes. La acusada, de 42 años, se resistió a acatar la decisión de las autoridades “porque se cree que está por encima de la ley y no quiere ser tratada como una criminal”, afirma un escrito de la corte. La policía aseguró que también pateó un bote de basura y usó malas palabras.

En un mensaje a The Arizona Republic a través de Facebook Messenger, Harrison dijo: “Mi abogado me dijo que no haga ningún comentario, pero hay que esperar hasta que se sepa la verdad antes de escribir una historia”.

La mujer colgó en el perfil que aparece en Facebook como suyo una publicación en la que se queja de haber recibido decenas de mensajes de insultos y de odio por parte de desconocidos en los últimos días. Así mismo, elogió a un usuario que le mandó un mensaje para solidarizarse con ella ante los ataques pese a no compartir sus opiniones políticas.

Video viral

El vídeo en el que Harrison protesta contra los migrantes ilegales, junto a otro hombre, se hizo popular en redes sociales. Aún más por la reacción que se muestra en él de otro hombre sentado al lado, quien rompe a reír sin parar mientras la mujer enuncia su opinión contra los indocumentados antes de que un agente de seguridad la invite a salir del consejo ciudadano.

Esta escena circuló masivamente con el hashtag #greenshirtguy.

Harrison es uno de los fundadores de AZ Patriots, un grupo que ha organizado protestas en las iglesias del área de Phoenix que albergan a familias migrantes solicitantes de asilo, según The Arizona Republic. La mujer ha mostrado opiniones de apoyo al presidente Donald Trump.

El 20 de septiembre, un juez federal ordenó a Harrison y a otros tres miembros de los AZ Patriots que dejaran de entrar ilegalmente en varias iglesias en el área de Phoenix que habían proporcionado refugio temporal, comida y ropa a las familias migrantes solicitantes de asilo liberadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los EEUU.

https://twitter.com/BetoORourke/status/1180994229516025857?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1180994229516025857&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.telemundo.com%2Fnoticias%2F2019%2F10%2F28%2Festa-activista-pro-trump-pidio-migrantes-que-respeten-las-leyes-estuvo-entre-rejas-acusada-tmna3566942

