Ex de Nacho le da con todo a la prensa por Instagram

Para que vean cómo se generan chismes y “noticias”. Esta foto la tomé cuatro meses atrás. Semanas antes, había comenzado nuestra mudanza a la nueva casa. TODOS, los cinco, pasamos de una casa grande a una pequeña por razones que no voy a explicar 😅. Las fotos de mi post anterior las tomó la decoradora hace una semana. Ella me entregó las imágenes para compartirlas, para mostrar su trabajo. No había podido publicarlas y ya me daba pena con ella 😂. Cuando las subí muchos asumieron que yo me había ido a otro lugar, o peor aún que me habían “sacado” de la “casa grande” 🤷🏻‍♀ y no se quedó en comentarios en mi post sino que portales de “noticias” lo publicaron como si esto realmente hubiera pasado 😒. Que la gente que no esté dedicada al periodismo publique, haga comentarios y saque conclusiones con respecto a cualquier evento es entendible; pero que medios de comunicación cuyo fin es “informar” busquen generar “noticias” sin fundamento periodístico (y sin relevancia 🙄), sin investigar, aunque sea un poco, es preocupante. Que algunos medios quieran hacer de unas fotos de decoración una noticia ya me parece absurdo (con taaantas cosas importantes que pasan todos los días), pero caramba, si no tienen más que publicar, por favor, tómense unos minutos para verificar que lo que digan se acerque a la realidad, por aquello de la veracidad, la precisión y la responsabilidad, entre otras cosas…¿no? 😉 La casa en donde vivo es la misma casa en donde vivimos TODOS hasta hace poco. TODOS nos mudamos para este lugar nuevo. Nadie me “sacó” de ninguna casa, TODOS nos mudamos juntos y vivimos TODOS juntos por un tiempo aquí y aquí seguimos compartiendo como familia cuando tenemos la oportunidad (y eso no significa que vivamos los dos bajo el mismo techo 🙄). Por favor, no sientan que todo lo que publico tiene que ver con lo sucedido. Solo hice un post al respecto y no tenía intención de hacer más. Gracias otra vez a quienes me siguen por su preocupación. Aquí no hay culpables de nada ni víctimas de nada. No es necesario acusar a nadie, ni insultar a nadie. Si yo puedo avanzar en paz y en armonía, ustedes también 😅Practiquemos juntos el desapego 🤓😂🙏❤