Lupillo Rivera y otros famosos que se tatuaron una relación fallida

A veces las relaciones no funcionan, por lo que es mejor no apresurarse a plasmar el amor permanentemente

Los tatuajes están de moda. Esto es un hecho y es una tendencia que parece no irá en bajada por lo pronto. Y es que, los tiempos en los que los tatuajes eran mal vistos o representaban algo negativo han terminado. Ahora no hay quien no guste de tatuarse algo significativo, como por ejemplo, una relación.

Pero hay veces que las cosas no funcionan, las personas pelean, se separan y toman caminos distintos, lo malo es cuando una persona se decide tatuar el nombre o algo que represente al amor que antes hubo. Edwin Luna, Lupillo Rivera y Geraldine Bazán son algunos famosos que se pasaron de románticos.

Edwin Luna y Alma Cero

El ahora esposo de Kimberly Flores siempre ha presumido su gusto por los tatuajes. Antes de su actual pareja tuvo una polémica relación con Alma Cero y prueba de ello está el tatuaje que se hizo en su honor. El cantante de la Trakalosa tiene en su dedo pulgar la mitad de un corazón, el cual “complementaba” Alma.

Lupillo Rivera tiene más de uno

Pareciera que al hermano de Jenny Rivera no le importa el término “permanente”, pues en más de una ocasión se ha apresurado para grabar su amor en la piel. Primero fue con Shirley Arrollo, que luego de unos meses decidió tatuarse el símbolo del infinito con su nombre, sin embargo cuando la relación confesó que no lo removería. La segunda ocasión fue con Belinda, con quien tuvo una relación fugaz y misteriosa, el cantante plasmó en su piel el rostro de la intérprete de “Luz sin gravedad”.

Geraldine Bazán y Gabriel Soto plasmaron su amor

La relación de Geraldine Bazán y Gabriel Soto terminó muy mal luego del escándalo que surgió cuando se descubrió que él le fue infiel con su actual pareja, la modelo Irina Baeva. De su amor quedó un tatuaje el cual ella tiene en el antebrazo derecho y él en la espina dorsal.