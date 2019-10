¿Para Noelia su madre Yolandita Monge no representa nada?

El distanciamiento entre madre e hija tiene varios años

Todo parece indicar que Noelia no dejó pasar las recientes expresiones que hizo su madre Yolandita Monge sobre ella, y de inmediato ofreció su reacción.

De acuerdo con el portal Primera Hora, en una declaración enviada a Fernan Vélez “Nalgorazzi”, de El Circo de la Mega, Noelia manifestó “Bla, bla, bla… She means nothing to me! (¡Ella no significa nada para mí!) Ya la perdoné y la enterré. Que le vaya bien”.

Sus palabras responden a las declaraciones ofrecidas por Monge en entrevista con El Nuevo Día, en la que indicó que a la mayor de sus tres hijos le envía su luz y amor, y le desea que “todas las cosas le vayan bien”.

“El tema de ella lo he hablado mucho, no creo que es algo que puedo controlar. Los amo a los tres, pero es como cuando me preguntan, qué canciones te gustan más, las canciones son como creaciones, son hijos de uno también, entonces no tienes la preferencia por ninguno”, declaró la baladista.

“A los tres les mando luz, todo mi amor y que todas las cosas le vayan bien”, agregó incluyendo a sus hijos Paola e Imanol.

“A ella también se le debe salir alguna lágrima, es humana, y tiene una sola madre y un solo padre y los tiene vivos. Ella sabrá, ella sabrá. Yo sigo estando aquí, amándola no como el día que nació, amando a cada gente que quiero, cada día que pasa, cada segundo que pasa, amándolos más, con sus defectos y sus virtudes de la misma forma”, sostuvo.

El distanciamiento entre madre e hija alcanza largos años, y en principio se incluyó al fenecido productor y exesposo de Monge, Topy Mamery, como el detonante de la separación.