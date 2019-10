Sebastian Vettel reprochó la actitud del “piloto mariachi” en GP de México

El alemán empujó al animador ‘Mario Achi’ cuando quiso meterse a la foto oficial de los pilotos del podio

‘Mario Achi’ es el nombre del animador mexicano que causó furor en la Fórmula 1. Enfundado en su traje de mariachi, este hombre con casco de piloto recorría los rincones del Gran Premio de México y lo mismo estaba entre los fanáticos que detrás del escenario; sin embargo, hubo un momento en el que su presencia le molestó a Sebastian Vettel, el ganador del segundo lugar en la competencia, quien incluso lo empujo para que se alejara de él.

El suceso fue captado en video, en él se aprecia cómo el animador busca tomarse una selfie con los 3 integrantes del podio al momento de la foto oficial para los medios; sin embargo, en el momento de máxima gloria de los vencedores, Vettel aleja a ‘Mario Achi’ de un empujón y lo saca del panorama.

Podyumu iyi coşturmuş da fazla samimi olunca Vettel de b*kunu çıkarma istersen birader demiş #MexicoGP🇲🇽 pic.twitter.com/6FTc47Iuc9 — F1 Caps (@F1caps) October 27, 2019

Dos días después, el alemán fue cuestionado sobre su comportamiento y respondió de forma clara que le molestó la intromisión del personaje.

“No me gustó el tipo de la selfie cuando intentó entrar en la foto, así que lo alejé. De todos modos, no me gustan las selfies“, señaló a un sitio británico llamado Race Fans.

De la misma forma, mencionó que le gustó la forma de presentar al vencedor de la competencia, pero que se podría resaltar la cultura mexicana de otras formas más apropiadas.

“El podio ha estado bien, elevar el coche también fue genial. Es una forma muy bonita de hacerlo para involucrar a todo el estadio y al público. Para el futuro podríamos tener algo bonito, tradicional mexicano, porque es una pena“, finalizó.