Esto dijo Biby Gaytán sobre los rumores de divorcio con Eduardo Capetillo

Las especulaciones aumentaron luego de que la actriz dejara de seguir a su esposo en Instagram

Ante los rumores de la supuesta separación con su esposo, Eduardo Capetillo, la actriz Biby Gaytán negó que estos sean ciertos y hasta los tomó con buen humor.

Luego de que dejará de seguir en Instagram a su pareja, la cantante dijo que su familia está feliz.

“Ya me sé todo eso, no hay que hacer caso. Todo esto es parte del espectáculo. A mi edad no está dentro de mis planes (divorciarse), porque creo que todo es por etapas y ahorita estoy en otra.

“Esto es parte del ‘show business’ chicos. Ya con tantos años, ¿tú crees que me cuezo al primer hervor? ¡Claro que no!”, expresó Gaytán entre risas, a su paso por la alfombra rosa de La Jaula de las Locas.

Su estabilidad amorosa y familiar también fue confirmada por sus hijos, Eduardo Jr. y Alejandra.

“Ahorita están felices con los bebés y mi mamá con su proyecto está feliz. Mi papá está feliz apoyándola. Todo la verdad está padrísimo en la casa”, dijo Eduardo Jr.

Y aunque todos están felices, el hijo de Gaytán y Capetillo reconoció que tener en la casa a sus hermanos pequeños, Daniel y Manuel, no ha sido una tarea fácil.

“¡Está cañón! Los veo y me doy cuenta de que es un trabajo muy difícil, verlos a diario te hace darte cuenta de todo lo que conlleva, pero estamos muy contentos todos“, compartió el joven.

Mientras él dijo estar interesado en la música, su hermana Alejandra destacó que para ella lo más importante son los estudios de su licenciatura en Negocios Internacionales.

“Como modelo no me veo, ahorita estoy enfocada en mis estudios porque apenas estoy empezando”, puntualizó Alejandra.

En 1994 comenzó la historia de amor entre Biby Gaytán y el actor Eduardo Capetillo, quienes también procrearon a Ana Paula.

POR: Brenda Martínez