Hija de Enner Valencia, de Tigres, fue víctima de maltrato infantil y su madre fue arrestada

La ex mujer del futbolista dejó a la pequeña encerrada en el automóvil mientras jugaba en un casino

Aunado a su baja de juego, el futbolista de Tigres, Enner Valencia, también tiene problemas personales, ya que su expareja fue detenida el domingo pasado acusada de maltrato infantil a la pequeña que ambos tienen en común.

Esto sucedió en Estados Unidos, cuando la policía arrestó a Sintia Pinargote, debido a que dejó a la hija de ambos, de 7 años de edad, encerrada en el auto mientras estaba en un casino.

“La policía de Seminole y los oficiales de seguridad del casino siguen una política de tolerancia cero para los niños que se quedan solos en vehículos en los casinos de Seminole”, dijo el portavoz de la policía a través de un comunicado, luego de que estuvo desatendida en el carro, donde la encontraron alrededor de la medianoche.

MADRE DE LA HIJA DE ENNER VALENCIA (Sintia Pinargote) DETENIDA JUNTO A SU PAREJA EN ESTADOS UNIDOS POR ABUSO INFANTIL, DEJÓ ABANDONADA A LA HIJA DE ENNER EN EL CARRO MIENTRAS JUGABAN EN UN CASINO pic.twitter.com/q7mvggggTS — Iván Triviño (@IvanTrivinoS) October 29, 2019

Pero las malas noticias no terminan allí para el jugador, ya que su hija, además del maltrato sufrido, fue enviada a un hogar temporal, ya que en automático la madre perdió la custodia temporal que tenía de la niña y la tomó el Departamento de Niños y Familias.

Valencia y su ex pareja estaban en medio de una disputa por la custodia de la menor, que de momento estaba asignada a la madre, ya que alegó que el futbolista no proporcionaba la pensión alimenticia correspondiente, aunque la defensa del jugador argumentó que el dinero no era utilizado de forma apropiada. En fin, luego de este suceso, las cosas podrían dar un giro a favor del futbolista.