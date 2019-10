José José: La supuesta ex amante le envía un mensaje a los ‘haters’

"Chin... a su madre"

Siguen los escándalos alrededor de la muerte de José José… Tal como te contamos hace algunos días, salió una mujer de nombre Sol Ibarguen, quien asegura haber sido amante de ‘El Príncipe de la Canción’, cuando este estaba casado con Annel, y que incluso tiene un hijo producto de ese romance que habría durado 4 años.

La regiomontana, quien vive actualmente en Estados Unidos, dice estar harta de los ‘haters’ .que asegura que no la dejan en paz y que incluso hasta la han amenazado de muerte, luego de que publicó fotos del supuesto romance con José José y dio algunas entrevistas a varios medios.

Por lo que a través de su cuenta de Instagram y de su canal de Youtube, en donde promete que contará toda la verdadera historia, le envío un mensaje a los ‘haters’ con una canción interpretada por Jenni Rivera que se llama ‘Mentada Contestada’.

¿Estaría dispuesta a un ADN? Dice que no, porque no necesita demostrarle al mundo lo que ella sabe y que además no quiere exponer a su hijo, contrario a lo que ella está haciendo.

¿José José supo de la existencia de este supuesto hijo? Según Sol sí supo, lo conoció cuando el joven tendría unos 3 o 4 años, pero que solo le dio un beso en la frente. Que nunca le envió dinero, y menos lo reconoció.

¿Qué es lo que quiere Sol Ibarguen? Según ella asegura que solo quiso hacerle un homenaje a quien fue el amor de su vida, y con quien habría tenido un hijo que hoy tiene 34 años. Pero que no quiere ni dinero, ni ser parte de la herencia.

El tiempo dirá cuáles son sus verdaderas intenciones, pero hasta el momento ninguno de los tres hijos sí reconocidos de José José: José Joel, Marysol y Sarita, han mostrado interés em saber más de esta historia.