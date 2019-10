Los portales médicos del paciente en la web pueden mejorar el acceso al cuidado de la salud para todos

Su historial clínico está entrando a la era digital con el uso cada vez mayor de los “portales médicos del paciente” en la web. Un portal médico de paciente es una base de datos de salud en línea con cuentas individuales a las que cada paciente puede acceder directamente. Cada cuenta del paciente contiene su historia clínica completa que incluye resultados de estudios clínicos y radiológicos (rayos X y otras pruebas médicas), recursos adicionales e información sobre las condiciones médicas del paciente y sus recetas. A través del portal, un paciente también puede solicitar que le renueven sus recetas médicas, hacer preguntas que no sean urgentes a médicos y enfermeras, hacer citas con sus doctores y descargar todo su historial clínico. La ventaja de usar los portales médicos del paciente va más allá de lo que el paciente ve, ya que estos pueden ayudar a las comunidades más vulnerables al hacer que la información sea más accesible. Los portales de pacientes también han demostrado que mejoran el manejo y control de condiciones médicas crónicas como la hipertensión y la diabetes.

Aunque el uso de los portales es prometedor presenta algunos desafíos. Los pacientes que pertenecen a grupos minoritarios y aquellos que no hablan inglés tienen tasas más bajas de registro y de uso de los portales médicos. Esto puede deberse a que no tienen acceso a computadoras con Internet en sus hogares o a que tienen un conocimiento limitado sobre la tecnología. Además, muchos portales del paciente están diseñados para los hablantes del inglés y no tienen opciones para otros idiomas. En Estados Unidos hay muy pocos portales del paciente bilingües, lo que hace que su uso sea más difícil para aquellos que no hablan el inglés.

Se ha prestado poca atención al proceso de inscribir a los pacientes en un portal médico de pacientes, especialmente para los que no hablan inglés. La Dra. Alejandra Casillas, profesora asistente de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), está investigando el uso de portales médicos para pacientes en centros de salud que brindan atención a comunidades con los más altos porcentajes de pacientes de bajos ingresos y que no cuentan con seguro médico. La Dra. Casillas está trabajando con los líderes del Departamento de Servicios de Salud del Condado de Los Ángeles (LAC DHS) para conocer mejor las opiniones de los pacientes acerca de los portales médicos, en particular, de los pacientes hispanohablantes. En su investigación, la Dra. Casillas se dio cuenta de que los pacientes de habla hispana del LAC DHS ya están utilizando tanto el Internet como algunas herramientas digitales, sin embargo desconocen el uso de portales médicos de pacientes. En algunos de los grupos de enfoque que su equipo de investigación de la UCLA ha llevado a cabo, han encontrado que los pacientes percibieron beneficios al usar un portal de muchas maneras creativas, una vez que se dan cuenta de lo que el portal puede hacer por ellos.

Como le dijo un paciente a la Dra. Casillas, “usted se pone en línea todos los meses para hacer sus pagos y manejar su cuenta de banco… esto podría convertirse en una de esas actividades”. Muchos pacientes están de acuerdo en que el uso del portal médico puede ahorrarles tiempo y dinero. Por ejemplo, surtir las recetas médicas a través del portal podría ahorrar un largo viaje a la farmacia de la clínica. Otro excelente ejemplo es cuando se trata de adquirir el historial clínico. En muchos casos, antes de que existieran los portales médicos de los pacientes, cuando se necesitaba el historial clínico, el paciente tenía que pagar para que se lo imprimieran, y esto podía tomar muchas horas de un día. Ahora, con el uso del portal médico para pacientes, cualquier prueba o resultado del historial clínico se puede descargar e imprimir de inmediato.

En estas conversaciones, los pacientes también les han pedido a los líderes del Departamento de Salud del Condado de Los Ángeles que den educación sobre cómo registrarse y usar los portales médicos, y que incluyan en estas sesiones la participación de la familia y la comunidad, con el fin de ayudar mejor a los pacientes del Departamento de Salud a participar más con los portales médicos. El equipo de la Dra. Casillas está poniendo a prueba las intervenciones educativas sobre los portales médicos del paciente que incorporan algunos de estos decisivos comentarios por parte de los pacientes.

Dado el gran potencial que tienen los portales médicos de los pacientes, los proveedores de atención médica y los investigadores están empezando a examinar los efectos que tienen a largo plazo los portales médicos con respecto a la salud, el bienestar y la satisfacción con la atención médica. Los investigadores de la salud, como la Dra. Casillas, tienen la esperanza de que estos portales ayuden a mejorar la salud de las personas, y que puedan también mejorar la apertura para que las comunidades vulnerables tengan más acceso a la atención médica.

Traducido por: Damaris Bernard y Maythé Ruffino