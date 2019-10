Rashel Díaz, estrella de Telemundo, y su tormentosa depresión

La presentadora de Telemundo se sincera sobre las fuertes emociones que ha vivido

Rashel Díaz es una de las presentadoras de televisión más carismáticas y eso lo deja ver cada mañana en “Un nuevo día“. Su presencia en el matutino de Telemundo es imponente y agradable. Los televidentes no se imaginarían que la conductora tuviera problemas de depresión, pero así fue.

“[Viví una] búsqueda del amor constante. Las infidelidades que viví [en uno de mis dos matrimonios] afectaron mi autoestima. Caí en depresión porque pensé que era yo [la responsable]”, dijo Díaz de acuerdo a People en español. “Recibí ayuda, estuve todo un año en consulta y me levanté. Me encontré a mí misma y a Cristo”.

La conductora hizo las declaraciones en una conferencia para el empoderamiento de las mujeres.

“Si no estás bien emocionalmente, no puedes lograr nada en ninguno de los otros aspectos. Por más que te maquilles no vas a lograr nada”, agregó.