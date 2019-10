Adónde ir y qué hacer en el Área de la Bahía

Sábado 2 de noviembre

Luna Mexicana

El Ballet de Oakland sigue con la tradición ‘Luna Mexicana’ que celebra con música y baile el de Día de los Muertos presentando ‘Viva la vida’ sobre la vida y la visión artística de la pintora mexicana Frida Kahlo. También se presentarán el Ballet Folklórico México Danza, Nahui Ehekatl & Co. y Aztec Dance Co. En el Paramount Theater of Arts, en el 2015 Broadway. www.oaklandballet.org

Cultivando Tiempo

El Centro Cultural de La Misión para las Artes Latinas (MCCLAle invita a su exhibición 2019 de Día de Muertos, ‘Cultivado Tiempo’. Celebre con MCCLA este día honrando a sus muertos con una ceremonia de bendiciones, música en vivo, presentaciones y exhibición de altares. 2pm a 11 pm en 2868 Mission St. www.missionculturalcenter.org

Día de Muertos en Oakland

Acompaña a la ciudad de Oakland a festejar el Día de los Muertos con su festival anual en la comunidad de Fruitvale. El tema de este año es ‘Los ausentes’, dando respeto a los que ya no están con nosotros, ya sean los fallecidos o miembros de la comunidad desplazados debido a deportación, gentrificación o encarcelamiento. Habrá múltiples escenarios con música, área para niños, altares, danza azteca, baile folklórico y más. De 10 am a 5 pm, en el Fruitvale Village, al lado de la estación de BART Fruitvale. www.unitycouncil.org/dia-de-los-muertos

Altares y Cumbia

La Escuela de Arte y Cultura en San José presenta, como parte de las celebraciones del Día de Muertos, ‘Avenida de los Altares’. El evento presentará altares y otras instalaciones de arte y se podrá disfrutar y bailar cumbia el resto de la noche. De 6 pm a 11 pm en la Mexican Heritage Plaza, 1700 Alum Rock Ave. www.schoolofartandculture.org

Domingo Día de Muertos en RWC

Casa Círculo Cultural invita a su noveno aniversario de la celebración del Día de Muertos en Redwood City. Habrá música, baile, catrinas, concurso de altares, procesión, comida, vendimia, actividades para niños y mucho más. Entrada gratis para toda la familia. De 4 pm a 9 pm en el centro de Redwood City, en 2200 Broadway St. www.circulocultural.org

Viernes 8 de noviembre

¡Sabor!

Acompaña a DJ José Ruiz en La Peña Lounge, Berkeley, para un otoño lleno de noches de mezclas eléctricas con ritmos latinos y más. La fiesta será cada segundo viernes del mes hasta el 13 de diciembre, 8 pm en La Peña Cultural Center 3105 Shattuck Ave. www.lapena.org

Gloria Trevi

Gloria Trevi regresa a San José en su gira ‘Diosa de la noche Tour USA’, un espectáculo lleno de emoción y pasión. Antes que Trevi suba al escenario, la colombiana Karol G, fenómeno cantante de reggaetón, abrirá la noche con su ritmo. 8 pm en el SAP Center 525 W Santa Clara St. www.facebook.com/GloriaTreviOficial

Willie Colón

El boricua y rey de la salsa, Willie Colón, se presentará en la ciudad de Berkeley en su concierto ‘El malo del Bronx’. 9 pm en The UC Theatre Music Hall, 2036 University Ave. www.theuctheatre.org

Camila y Sin Bandera

Una noche llena de música romántica llega a Oakland en el concierto de dos de los grupos más enamoradores de México: Camila y Sin Bandera. Los dúos se presentarán en su gira ‘4 Latidos Tour’ a las 8 pm en el Paramount Theatre of the Arts, 2025 Broadway. www.paramounttheatre.com

Domingo 10 de noviembre

Caifanes

La banda leyendaria del rock mexicano, Caifanes, llega de nuevo a San José. 8 pm en el San Jose Civic, 135 West San Carlos St. www.sanjosetheatres.org

Sábado 30 de noviembre

Maná

La internacional banda de rock en español mexicana Maná regresa a Oakland en su gira ‘Rayando el sol Tour 2019’. 8 pm en el Oakland Arena, 7000 Coliseum Way. www.mana.com.mx