Ana Brenda le dice a El Gordo y La Flaca que apoya incondicionalmente a Julián Gil

La actriz recalcó también todos los padecimientos de salud que vivió meses atrás

La actriz mexicana Ana Brenda Contreras dijo ante las cámaras de El Gordo y La Flaca que, aunque no tiene nada en contra de Marjorie de Sousa, apoya incondicionalmente a su amigo y compañero Julián Gil.

“…lo he visto como padre con sus otros hijos mayores con los que he convivido y no hay más que cosas bonitas que decir de él…”, fueron parte de las declaraciones de la actriz en torno a la situación que ha venido viviendo Julián Gil con la madre su hijo menor, Marjorie de Sousa.

Ana Brenda aprovechó la oportunidad, para decir nuevamente que tuvo que retirarse un tiempo del ojo público y tomar las riendas en cuanto a su salud. Esto, debido a los cuadros depresivos y de ansiedad que vivió, los cuales se vieron reflejados en padecimientos como colitis, estrés e insomnio. Por fortuna, la actriz salió airosa de todo eso y se encuentra estable y feliz.