Fotos: Captan a Selena Gómez con su ex, y no es Justin Bieber

La famosa tuvo que hacer una declaración después de este encuentro

Selena Gómez had dado mucho de que hablar en las últimas semanas tras lanzar su nuevo sencillo “Lose You to Love Me”. Se dijo que el tema era sobre su ruptura con Justin Bieber y todo un dramón se suscitó tras la revelación.

Con la polémica atrás, Gómez fue captada en Nueva York con quien habría sido su novio, Samuel Krost. A la famosa se le vio disfrutando con él y un grupo de amigos en la área de SoHo en el restaurante La Esquina Mexican.

De acuerdo a los medios, Gómez y Krost salieron del lugar y se dirigieron al departamento de este último .

Después de las fotos la cantante hizo una declaración en Instagram asegurando que no tiene novio.

“No estoy saliendo con nadie”, escribió. “He estado soltera por dos años estoy en el tiempo de Dios, no el mío”.

Lo cierto es que Selena está feliz y disfrutando de la vida.