Guía de 10 medicamentos botánicos populares

Todos los ingredientes de estos suplementos se derivan de plantas. Pero varían en eficacia y seguridad. Aquí encontrarás una lista parcial de ingredientes de suplementos que debes evitar por completo.

Nota: la información sobre el uso, la eficacia y la seguridad se basa primordialmente en investigaciones compiladas por el Centro Nacional de Salud Complementaria e Integral de los Institutos Nacionales de Salud y la Oficina de Suplementos Dietéticos.

Betabel (remolacha)

Razones para usarlo

Por lo general se vende como un polvo que se puede mezclar en un jugo y ayuda a mejorar el rendimiento deportivo.

Qué tan bien funciona

Si bien las investigaciones han arrojado resultados contradictorios, hay estudios sugieren que podría mejorar el rendimiento en los deportes de resistencia, como correr, nadar, remar y ciclismo.

Riesgos conocidos

Se necesita más investigación, pero no han surgido problemas importantes de seguridad si se consume de forma moderada (2 tazas al día) durante varias semanas, como se recomienda comúnmente.

Cohosh negro

Razones para usarlo

Para tratar los síntomas de la menopausia y, en ocasiones, los calambres menstruales, o para inducir el parto.

Qué tan bien funciona

El conocimiento es limitado y hay poca evidencia para apoyar su uso.

Riesgos conocidos

Si bien se ha demostrado que el cohosh negro suele ser seguro cuando se toma durante un año, se ha encontrado que muchos productos de cohosh negro contienen hierbas no seguras. El cohosh negro también se ha relacionado con daño hepático, potencialmente debido a esas otras hierbas.

Manzanilla (camomila)

Razones para usarla

Para el insomnio, la ansiedad y las afecciones gastrointestinales.

Qué tan bien funciona

No se ha estudiado a fondo, aunque las investigaciones preliminares indican que puede ser útil para la ansiedad y puede aliviar un malestar estomacal, si se toma en combinación con otras hierbas, como el cardo mariano (milk thistle) y la menta.

Riesgos conocidos

Si se toma como té, suele considerarse seguro. Algunas personas alérgicas a las plantas como la ambrosía (ragweed) podrían tener una reacción a la manzanilla. También puede interactuar con medicamentos que se utilizan después de los trasplantes de órganos, así como con algunos anticoagulantes.

Arándanos

Razones para usarlos

Principalmente para tratar infecciones del tracto urinario (UTI por sus siglas en inglés).

Qué tan bien funciona

La evidencia es contradictoria. Algunos estudios indican que los arándanos pueden reducir el riesgo de infección urinaria para ciertas personas, pero las investigaciones no han demostrado que funcione como tratamiento para la infección urinaria.

Riesgos conocidos

Beber jugo de arándano es generalmente seguro, aunque suele tener un alto contenido de azúcar. Si bebes grandes cantidades, puede causarte malestar estomacal, y si lo haces de forma regular, puede aumentar el riesgo de cálculos renales. Los suplementos de arándano pueden interactuar con medicamentos anticoagulantes.

Jengibre

Razones para usarlo

Se usa comúnmente para tratar las náuseas y los vómitos y, en ocasiones ayuda con otras afecciones, como la artritis y el mareo.

Qué tan bien funciona

El jengibre puede ayudar con las náuseas que son el resultado del embarazo y la quimioterapia, según lo que han demostrado los estudios. La evidencia es más incierta en lo que respecta a si puede aliviar otros tipos de náuseas o afecciones.

Riesgos conocidos

Se suele considerar seguro cuando se usa como especia. Algunos usuarios pueden experimentar gases y acidez estomacal; también podría causarles dificultades a las personas con cálculos biliares. Puede interactuar, además, con medicamentos anticoagulantes.

Extracto de té verde

Razones para usarlo

Principalmente para mejorar el estado de alerta, aliviar los síntomas digestivos y ayudar a perder peso.

Qué tan bien funciona

El té verde parece hacer que las personas estén más alertas, lo que podría deberse a la cafeína que contiene. No existen pruebas fehacientes de que ayude a las personas a perder peso.

Riesgos conocidos

Se cree que beber té verde en cantidades moderadas es seguro. Pero el extracto de té verde se ha relacionado con problemas graves, como daño hepático, presión arterial elevada, aumento del ritmo cardíaco e incluso la muerte. CR recomienda evitar los suplementos de extracto de té verde.

Cardo mariano (milk thistle)

Razones para usarlo

Principalmente para problemas hepáticos relacionados con afecciones como hepatitis y cirrosis.

Qué tan bien funciona

Los resultados han sido desiguales. Algunas investigaciones muestran que ciertos pacientes que toman cardo mariano padecen síntomas más leves de una enfermedad hepática; otros estudios han encontrado que no supera a un placebo.

Riesgos conocidos

Se tolera bien en las dosis recomendadas, aunque hay quienes han reportado padecer problemas gastrointestinales. Puede desencadenar reacciones alérgicas, en especial a las personas que también son alérgicas a la ambrosía. Las personas con diabetes también deben tener precaución con el cardo de leche porque puede reducir los niveles de azúcar en la sangre.

Palma enana americana (Saw Palmetto)

Razones para usarla

Para tratar los síntomas de una próstata agrandada, una afección que se relaciona con la edad en los hombres, la cual puede dificultar la micción.

Qué tan bien funciona

Algunos estudios pequeños sugirieron un posible beneficio, pero los estudios más grandes y de buen diseño han concluido que no es más efectivo que un placebo.

Riesgos conocidos

Son pocos los efectos secundarios conocidos, aunque algunas personas experimentan efectos leves, como dolores de cabeza.

Hierba de San Juan (St. John’s Wort)

Razones para usarla

Principalmente para la depresión; en ocasiones se usa para tratar los síntomas de la menopausia, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad (ADHD) y el trastorno obsesivo compulsivo.

Qué tan bien funciona

Parecía aliviar la depresión en algunos estudios, pero los resultados son desiguales. La evidencia indica que no es útil para el ADHD u otras afecciones.

Riesgos conocidos

Puede poner en peligro la vida al interactuar con ciertos medicamentos y se ha demostrado que debilita los antidepresivos, las píldoras anticonceptivas, algunos medicamentos contra el cáncer y la warfarina. También se ha relacionado con efectos secundarios como ansiedad, fatiga y disfunción sexual.

Valeriana

Razones para usarla

Principalmente para tratar el insomnio, aunque también lo usan para tratar la ansiedad, la depresión o los síntomas de la menopausia.

Qué tan bien funciona

No está claro cuánto ayuda la valeriana a conciliar el sueño porque no hay mucha investigación rigurosa sobre el tema y los resultados de los estudios existentes han variado. Es muy poca la evidencia para saber si puede ayudar con otras afecciones.

Riesgos conocidos

Algunas personas experimentan efectos secundarios leves, como dolores de cabeza y picazón. No existen problemas considerables de seguridad al usarla a corto plazo en adultos; se desconocen los efectos del uso a largo plazo.

Nota del editor: este artículo también apareció en la edición de diciembre de 2019 de Consumer Reports.

Inscríbete para recibir Lo último – nuestro boletín mensual. Recibe contenido nuevo entregado directamente a tu correo electrónico.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2019, Consumer Reports, Inc.