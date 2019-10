Hayes-Bautista: los ataques a la comunidad latina son cíclicos

´Como si fuera un reloj´, los ataques contra inmigrantes y latinos se repiten cada 20 años en California dice el catedrático e historiador de UCLA

David Hayes Bautista, director del Centro para el Estudio de la Salud y Cultura Latina en la Facultad de Medicina, en UCLA, dijo que “como si fuera un reloj, cada 20 años” se repiten los ataques contra los inmigrantes latinos en California y el país.

“Cada 20 años los latinos han tenido que resistir a los nativistas”, dijo el catedrático. “Todo ha comenzado desde 1800 cuando hubo cambios demográficos en California hasta la última y octava oleada migratoria que se dio, a partir de 1965”.

En su último libro “La Nueva California: Latinos in the Golden State”, (2017) Hayes Bautista señala que, en 1970, la población de latinos en California era de 3.5 millones; esta cifra ascendió a 10 millones en 1994 -en la época de la Proposición 187-, y en el presente se ubica en 17 millones.

Pero relata que, en 1895, los ataques contra latinos e inmigrantes llegaron de la American Protective Association (APA), un grupo anticatólico y antiinmigrante que adquirió brevemente una membresía de más de 2,000,000 durante la década de 1890. Como sucesor en espíritu y perspectiva del Partido de Saber Nada antes de la Guerra Civil. La APA fue fundada por Henry F. Bowers en Clinton, Iowa, en 1887. Era una sociedad secreta que manipulaba los temores de los estadounidenses rurales sobre el crecimiento y el poder político de las ciudades pobladas por inmigrantes.

“En 1915 resurge el Ku Klux Klan y se van segregando las escuelas y el sistema de educación; en 1930 viene la Gran Depresión y más de un millón de mexicanos o ciudadanos mexicoamericanos fueron deportados; en 1950 se efectúa la [despectiva] Operación “Espalda Mojada” y en 1969 la ley de “Solo inglés” que cambió la educación bilingüe en el estado. Esta legislación impedía que los docentes enseñaran tanto en español como en inglés por igual, y en 1994 vino la Proposición 187”.

Antes de 1850 los hispanos parlantes de California eran ciudadanos mexicanos que formaban variantes de la sociedad, economía, la cultura e identidad mexicana. Pero en 1848, California paso a ser parte de Estados Unidos, luego de la firma del Tratado de Guadalupe-Hidalgo de 1848, tras el fin de la invasión y guerra expansionista norteamericana.

Contra católicos, chinos e inmigrantes

Luego, en los albores de 1900 se descubre el oro en el “Estado Dorado” que desata la oleada de mexicanos, centroamericanos y blancos. Después, en base al tratado de Guadalupe-Hidalgo, California paso a ser parte de Estados Unidos.

“Cuando en México Hidalgo declaró la independencia, la abolición de la esclavitud y la igualdad de razas eran valores de sus ciudadanos hispanoparlantes que participaron en la elaboración de la Constitución de California”, subraya el profesor Hayes Bautista. “California continuo con la abolición de la esclavitud, derechos para las mujeres y su Constitución era bilingüe: el español e inglés eran los idiomas oficiales”.

Años después surgió el primer brote de nativismo de los anglosajones, quienes declararon que un americano era una persona anglosajona, angloparlante y protestante, mientras que los mexicanos creían en la libertad.

Los políticos del partido del “Saber nada” (Know-Nothing Party” ganaron las elecciones en 1855. Su plataforma era negar la naturalización a los católicos, echarlos del país, quitarles la ciudadanía. Se opusieron a los inmigrantes y creían que los católicos eran más leales al Papa que a Estados Unidos, y los más radicales creían que los católicos pretendían apoderarse del país.

“En 1868 surge Dennis Courtney y el Ku Klux Klan (KKK) que quería echar del país a chinos y latinos, y quitó el derecho del idioma oficial español”, informa Hayes Bautista. “La pauta histórica de ataques a los inmigrantes no es nada nuevo; en la actualidad le ha ayudado a Donald Trump, pero igual que los demás, no saben, no pueden ni les interesa gobernar, aunque padecen el mismo racismo abierto, sobre todo contra los latinos”.

Para 1879 las provisiones para el uso de un lenguaje nativo como el español fueron abolidas. Ningún documento seria publicado en español y California se convirtió en el primer estado de Estados Unidos en adoptar el “Ingles solamente”.

´ T unami polític o´

Pero Hayes-Bautista indicó que la Proposición 187 de Pete Wilson representaba un sentimiento anti latino muy fuerte y la lucha era cuesta arriba. Era dirigida por los administradores del servicio de inmigración Harold Ezell y Alan Nelson, el asambleísta Richard Mountjoy, el gobernador Pete Wilson, el Partido Republicano, el candidato a senador federal, Mike Huffington y la Coalición de California para la Reforma de Inmigración.

“Nosotros teníamos un solo aliado político, el Cardenal Roger Mahony, pero tenía poco poder”, refiere el experto. “Todos los políticos apoyaban la 187, incluyendo a [la senadora federal] Dianne Feinstein, autora del comercial que nos hizo a todos salir para resistir y responder, en vez de quedarnos callados.

Ella nos impulsó a levantar la voz, unir a los chicanos con los migrantes y a comenzar a formar una bancada latina en Sacramento. Diez años después esta reacción fue como un tsunami político que triplicó el número de legisladores latinos en posiciones donde solo había anglos; además, el Partido Republicano ya se dirigía a sus vías de extinción gracias a la Proposición 187…, espero que ocurra lo mismo con Donald Trump”.