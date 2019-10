Wonho, el ídolo del K-Pop, deja Monsta X tras escándalo

Descubre los detalles del problema que tuvo con Jung Da Eun y por qué ha sido un acontecimiento en internet

El ídolo del K-Pop y ex vocalista de MONSTA X, Wonho, ha sorprendido a sus fans tras anunciar su salida definitiva de Monsta X, un grupo de K-Pop coreano que tiene millones de seguidores alrededor del mundo.

La noticia cayó como balde de agua helada para todos los fans, luego de que se destapara un terrible escándalo en el que está involucrado el también popular Jung Da Eun.

Todo inició cuando Jung Da Eun hizo una publicación a través de Instagram en la que cuestionaba a Wonho sobre un supuesto dinero que le quedó a deber.

“¿Cuándo me vas a devolver lo que me debes?”, decía la publicación inicial, de la cual se fueron develando todos los detalles, pues debido al impacto que tuvo, terminó por intervenir el abogado de Wonho.

En los dimes y diretes de la publicación, en los que estuvieron involucrados Jung Da Eun y el abogado de Wonho, se reveló que la cantidad de dinero sumaba 30 millones de won (poco más de 25 mil dólares).

Da Eun, quien habría sido ex compañero de Wonho en un programa de tv coreano, compartió casa con el ex vocalista de MONSTA X durante un tiempo, sin embargo, en ese tiempo Wonho no le pagaba el alquiler, razón principal de la deuda.

Tras el escándalo del que fueron testigos todos los fans de MONSTA X, tanto la agrupación como el propio Wonho, emitieron sendos comunicados para anunciar la salida definitiva de la agrupación por parte del ídolo coreano.

Esta es la publicación de la disquera Starship Entertainment:

“Lo primero, nos gustaría expresar gratitud para todos los que mandan su amor hacia MONSTA X”, comienza la discográfica. “Después de una larga charla con Wonho, hemos acordado amistosamente que abandone el grupo. Respetamos su decisión para que los fans no distraigan su atención de los próximos eventos que esperan a la banda en el futuro. Lucharemos legalmente contra los rumores y comentarios maliciosos que han surgido alrededor de este asunto, y a partir de ahora MONSTA X contará con seis miembros”.

Por su parte, Wonho también publicó una carta que rompió el corazón de sus seguidores, en la que se disculpaba con ellos por todo el dolor que les había provocado con sus malas decisiones del pasado.

“Primero, me gustaría disculparme por no poder cumplir la promesa de que solo os daría buenos recuerdos y por causar dolor a los fans. Además, me disculpo por causar preocupación a muchas personas debido a mis problemas personales”, decía parte de su comunicado.

