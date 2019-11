‘Canelo’ Álvarez acusó de desleal a De la Hoya y la relación se deteriora: “puedes ver que no hay lealtad en Oscar”

El Campeón mexicano habló como nunca de su promotor y las cosas entre ellos evidentemente no están en el mejor momento

Saúl ‘Canelo’ Álvarez siempre es el hombre del momento antes de sus peleas y en esta ocasión no es la excepción, la expectación que generan sus pleitos sobre todo, en México y Estados Unidos hace que sus declaraciones en estos días previos tengan un eco e importancia mucho mayor que en cualquier otro momento.

Y así como en el ring, en esta ocasión tundió con ‘halagos’ a su promotor Oscar De la Hoya a quién calificó de desleal:

“Se puede ver que no hay lealtad en él . Cambió entrenadores durante su carrera, cambió de gerentes en su carrera, entonces no hay lealtad. Así es él y lo vemos ahora”

Canelo Alvarez slams promoter Oscar De La Hoya ahead of Sergey Kovalev bout pic.twitter.com/YvMYedmeVP — Md Azizur Rahman (@azizur655) October 31, 2019

En entrevista para The Athletic, el Campeón Mundial de la Organización Mundial de Boxeo y uno de los peleadores más populares del momento (además de uno de los más ricos), ‘Canelo’ se mostró molesto como pocas veces debido a las promesas de una tercera pelea con Gennady Golovkin, la cual De la Hoya tenía planeada para hacer en 2020.

“Soy una persona muy leal y somos un equipo muy leal. Aún estamos juntos, pero puedes ver que no hay lealtad en Oscar”, el campeón le dio con todo a De la Hoya.

Esta no es la primera vez que ‘Canelo’ manifiesta la deteriorada relación con su promotor, basta con recordar lo culpó de no estar enterado de la decisión de la Federación Internacional de Boxeo de despojarlo de su título mediano al no llegar a un acuerdo con Sergey Derevyanchenko hace pocos meses.

‘Canelo’ peleará este sábado 2 de noviembre Sergey Kovalev por el campeonato semicompleto de la Organización Mundial de Boxeo en Las Vegas, Nevada.