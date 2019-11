Dua Lipa enloquece a sus fanáticos con el lanzamiento de ‘Don´t Start Now’

La cantante que ha cautivado con su voz a personas de todas las edades, vuelve ahora después de una larga espera con el hit que llevaba tanto tiempo promocionando y que no ha decepcionado para nada a sus seguidores que aguardaban ansiosos a que fuera primero de noviembre para escucharlo.

Dua Lipa lanzó hoy “Don´t Start Now” su nuevo sencillo con influencia disco, de cara al lanzamiento de un segundo disco de estudio. Este es acompañado con un producido video en el que demuestra el corazón que le ha puesto a este proyecto.

En un comunicado, la interprete había compartido que sacaría primero esta canción “para poder cerrar un capítulo de mi vida y abrir otro” y que, a pesar de que seguiría con su estilo pop y divertido, el nuevo material sería mucho más maduro y conceptual que su primer disco en 2017.

So if you don’t wanna see me dancing with somebody

If you want to believe that anything could stop me

Don’t show up

Don’t call now / come out

Don’t start caring

About me now