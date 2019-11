El Brujo Mayor vio en sus cartas que Anel le hacía brujería a José José

El brujo ha dado fuertes declaraciones después de leer su baraja...

El Brujo Mayor, también conocido como Antonio Vázquez Alba aseguró que José José fue víctima de brujería. Aquí algunas de sus declaraciones para las cámaras de El Gordo y la Flaca de Univision.

Sobre el testamento:

“Jamás José José se puso hacer un testamento. El no sabía nada de dinero, ni le interesaba… No hizo nunca un testamento, ni tiene nada que dejar”.

Sobre Sarita:

“Sarita vive muy en paz con su mamá, que está un poquito mal de la cabeza, porque Anel… Aquí sí tenemos que hablar de Anel. Anel es la bruja de esta terrible novela de José José. Ella sí lo despertaba con cocaína y heroína, y no lo digo yo, está escrito en su libro y lo escribió José José. Entonces, ella sí fue realmente la mala”.

Sobre los demás hijos de José José:

“La mejor herencia de ellos es ser hijo de José José “.

Sobre José José:

“Él se dio cuenta que mientras vivía con Anel, Anel le hacía brujerías. Le colgaba cosas. Cuando él se dormía le ponía cosas en los zapatos. Anel le hizo todas las brujerías del mundo para amarrarlo y bueno al final de cuentas no le resultó totalmente. Pero al final de cuentas no lo resultó. Yo le hice dos o tres limpias en Miami. Pero él estaba consciente de que sí existía la brujería”. “Él me lo dijo que a mí en lo personal que sabía que le habían hecho mucha brujería”.

Aquí las declaraciones de El Brujo Mayor.