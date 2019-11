Messi Vs. Maradona: Según Caniggia, en liderazgo, no hay comparación,

El ex astro argentino -quien tampoco ganó nada con su selección- asegura que no hay comparación entre ambos

Claudio Caniggia, ícono del fútbol argentino e Idolo en la década de los 90, además de uno de los mejores cómplices en la carrera de Diego Armando Maradona, dio una entrevista a Marca Claro en México y aseguró simple y llanamente que “Messi no e líder”

El subcampeón de Italia 1990, mencionó que el jugador del Barcelona está “lejos” de lo que realizaron Maradona y Pelé; sin embargo, mencionó que no se le puede echar la culpa por los fracasos de la selección.

Esque es de risa que algunos aún digan que Maradona es mejor que Messi. https://t.co/daCzpaUIJv — Àlex. (@KingArthurFCB) October 25, 2019

“No es el líder. No ha fallado tanto Messi sino que han fallado los jugadores que están alrededor, no se le puede estar echando siempre la culpa a Messi. Si me hablas de liderazgo no se le puede comparar a un Maradona, a un Pele, con un Cruyff o Beckenbauer, pero es un grandísimo jugador que te puede definir un partido a cualquier hora”.

El ex astro argentino -quien tampoco ganó nada con su selección– asegura que “Claro que ha faltado algo en los momentos claves cuando se le necesita, cuando ve que Argentina no es, él debe de sentirlo y lo ha sentido muchas veces; cuando tu equipo no es superior, es ahí donde se requiere la presencia”.