Rafael Araneda, de Enamorándonos, confiesa que se comportó como un idiota con su esposa

El famoso conductor chileno contó que por miedos del pasado, cuando conoció a su ahora esposa, él se hizo del rogar...

Rafael Araneda, el co presentador de “Enamorándonos” (Unimás), reality en el que un grupo de parejas busca su media naranja, tiene su propia historia de amor junto con su esposa Marcela Vacarezza, con quien lleva casi 20 años de matrimonio y tiene tres hijos.

¿Qué pensaste la primera vez que viste a tu esposa Marcela?

Dije “es demasiado guapa para mí, imposible que la conquiste”. No me tuve fe.

¿Por qué?

Porque yo venía de una relación que no había resultado. De hecho, yo me iba a casar y no me casé, y Marcela trabajaba en la misma estación de televisión que yo y la veía ahí y yo decía, “no, guapísima, además simpatiquísima, muy atractiva, pero no, no me va a dar ni bola… Y como que me convencí de eso yo tampoco le di mucha onda, y finalmente parece que había mucha onda, y ella tomó las riendas y tuvo paciencia, fíjate, yo le agradezco esa paciencia que tuvo. Me comporté como un idiota, porque me hice rogar, incluso me hice rogar.

¿Te daba miedo?

Sí, me daba miedo, me daba miedo fracasar de nuevo. Claro, yo fracasé, entonces por eso agradezco siempre su paciencia, gracias a esa paciencia y a esa perseverancia tenemos una familia increíble.