No vendrá ‘Chicharito’: Se suspendió el amistoso entre Chivas y Sevilla en Dallas por incumplimiento de los organizadores

El Sevilla ya habia advertido que de no cumplir con lo pactado no cruzarían el charco... y así fue

El partido pactado entre las Chivas Rayadas del Guadalajara y el Sevilla que tenia como ingrediente de lujo la presencia del ‘Chicharito’ Hernández, fue cancelado por causas ajenas al club mexicano pero que no fueron reveladas en el comunicado oficial del rebaño.

El equipo andaluz anunció desde el pasado 10 de octubre que no disputaría dos duelos de exhibición en California ante América y Pumas debido al incumplimiento por parte de la empresa organizadora, y advirtió que no viajaría en noviembre tampoco si no se cumplían las condiciones pactadas en el contrato… Y así acabó ocurriendo.