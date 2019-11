Aracely Arámbula acepta por primera vez que tiene novio

“La Chule” finalmente aceptó que su corazón tiene dueño: “No, no, sí tengo pareja… no es público, pero todo muy bien”

Aracely Arámbula es una de las celebridades que siempre han preferido mantener su vida sentimental en privado y aunque en muchas ocasiones se le había preguntado acerca de una posible relación amorosa, ella prefería evadir las respuestas.

Este fin de semana, “La Chule” platicó con los medios de comunicación durante su paso por el Aeropuerto de la Ciudad de México, en donde fue cuestionada si actualmente tiene una pareja, a lo que respondió contundente que no tiene por qué responder ese tipo de preguntas: “Ustedes no se tienen que enterar para que haya, o sea, no quiere decir que si ustedes saben hay amor. Muchas veces hay amor y no tienen por qué saber”, dijo respetuosa y sonriente con respecto a este ámbito de su vida personal.

Aunque la idea de mantener a su pareja alejado de los reflectores continua, fue gracias a la insistencia de la prensa que por primera vez Arámbula aceptó que su corazón ya tiene dueño: “No, no, sí tengo pareja… no es público, pero todo muy bien”, dijo mientras se tomaba fotografías con los fanáticos que también se encontraban en la terminal aérea.

Cuando se le cuestionó acerca de su relación con el padre de sus hijos, Luis Miguel, trató de evitar el tema y únicamente aseguró que sus hijos, Miguel y Daniel quienes procreó con el cantante, se encuentran muy bien.

Finalmente, la protagonista de telenovelas señalo que se encuentra en planes de regresar a pantalla chica, y aunque no quiso revelar el nombre de la televisora que provocará su regreso, confesó que se encuentra muy feliz ya que comenzará a grabar en 2020.

“No les puedo contar mucho. Esta semana tuve llamados para eso y ya empezamos el próximo año”, aseguró.