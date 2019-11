¡De campeón a campeón! Jorge Masvidal de la UFC quiere “partirle la cara” al “Canelo” Álvarez

El luchador de artes marciales mixtas lanzó el reto y Saúl ya le respondió. ¿Habrá pelea?

Jorge Masvidal, quien derrotó a Nate Diaz el fin de semana pasado en la UFC, lanzó un ‘picotazo’ al orgullo del ‘Canelo’ Álvarez y lo retó a una pelea. El de Guadalajara dejó la puerta abierta a tal evento “si es buen negocio”.

“Puedo boxear y tengo ganas de partirle la cara a ‘Canelo’. Puedo boxear, correr, trabajar en diferentes ángulos y tengo ganas de pelear contra él. Quizás es una señal que yo haya peleado hoy y él también, pero quiero tener la oportunidad de subirme al ring con él“, dijo ‘Gamebred’ en conferencia de prensa tras ganar el cinturón de ‘El Luchador Más Recio’ (BMF) de la UFC.

Un par de horas después, cuando Saúl Álvarez ganó su pelea de esa misma noche, fue cuestionado sobre el tema y dijo que estaría dispuesto a aceptar el reto si hubiera un buen dinero de por medio, aunque aclaró que para él no sería una pelea, sino un negocio.

“¿Todos quieren una pieza del pastel verdad? Como lo dije, si es un negocio, porque lo vería como negocio y no una pelea, el que venga a boxeo, que venga”, comentó el jalisciense, que no descartó el enfrentamiento.

😱🔥 ¡Esto se prendió! Jorge Masvidal reitera su deseo de incursionar en el Boxeo para enfrentar a Canelo Álvarez. Por su parte, el boxeador ha manifestado estar dispuesto de enfrentar a un peleador del MMA con la negociación adecuada. pic.twitter.com/D1lfTv1KVY — Fighters Magazine (@FightersMagz) November 4, 2019

Posteriormente, agregó que Masvidal no podría vencerlo en box: “Si yo me meto en su deporte no tendré nada que hacer y si él se mete al mío tampoco tendrá nada que hacer”, aseveró.

Por su parte, el peleador estadounidense de MMA, intuyendo lo que se diría al respecto, ya antes había declarado que estaría dispuesto a subirse al cuadrilátero y olvidar un tiempo el hexágono con tal de cumplir su cometido.

“Me encantaría entrar al boxeo y enseñarle al mundo todos los talentos que tengo”, dijo a ESPN.

Jorge Masvidal, el hombre "más malo" de UFC, ahora está interesado en enfrentarse a Saúl "Canelo" Álvarez en un combate de box 📸 UFC #MMA #MMAMexico pic.twitter.com/3HkFDOtqHc — SoloMMA (@Solo_MMA) November 4, 2019

El antecedente que tenemos sobre un combate de esta naturaleza se dio en agosto del 2017, cuando Floyd Mayweather derrotó en el ring de box al peleador de MMA Conor McGregor.