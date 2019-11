Un año después de caer de las cima del tenis mundial, el español Rafael Nadal vuelve a ser el número 1 del mundo de la raqueta, desbancando al serbio Novak Djokovic, y ocupando por octava vez este privilegiado lugar.

Nadal, es el segundo jugador más veterano que ostenta la condición de número uno mundial, después de que el suizo Roger Federer lo hiciera en 2018 con 36 años. Nadal tiene 33 años. Esta semana ocupa el primer puesto en las dos listas, la de Entradas y la de la Carrera a Londres.

“Prefiero ser el No. 1 que el No. 2 y el No. 2 que el No. 3. Y acabar el No. 1 del mundo el año es algo especial, me encantaría que ocurriese”, reconoció el español tras conocer que volvería a la cima del ránking mundial, en declaraciones a la web del ATP Tour.