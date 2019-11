Sobrina de Walter Mercado dice que sí hay testamento. En el Gordo y La Flaca cuentan los detalles

El astrólogo siempre supo que se acercaba su final

Ivonne Benet, sobrina de Walter Mercado, habló con las cámaras de El Gordo y La Flaca. Dijo que su tío se fue en paz, que sus familiares cercanos estaban a su lado y que le hablaban.

Agregó, que después de ser hospitalizado, su cuerpo fue colapsando poco a poco. Dijo también, que a Walter Mercado no le gustaba hablar de la muerte y que nunca manifestó qué quería que se hiciera en caso de fallecer. Pero que sí presentía que esos eran sus últimos días.

En cuanto a un documental que estaban haciendo sobre el astrólogo, dijo que se logró terminar, pero que lamenta que Walter no lo podrá ver. Agregó que ella misma terminaría un libro que no pudo culminar Walter. Sobre si había herencia o no, dijo que el psíquico sí dejó un testamento. Habrá que esperar a ver quiénes son los beneficiaros de la fortuna de Walter Mercado.