Chivas le hizo el feo a Vucetich ¡Por viejo!

La directiva del rebaño lo descartó por tener más de 55 años

En los últimos años, la directiva de las Chivas de Guadalajara se ha caracterizado por las pésimas decisiones que han tomado, las cuales han ido acompañadas de malos resultados.

Esta vez, el comentarista de ESPN Francisco Gabriel de Anda reveló que durante su muy breve estancia en el ‘rebaño sagrado’, su primera opción para sustituir a Matías Almeyda fue Víctor Manuel Vucetich, sin embargo, recibió instrucciones de no contratar gente mayor a 55 años de edad.

De Anda, quien tras su salida de la institución, volvió a ser analista en mesas de debate deportivo, señaló: “Fue el primero, de hecho, hablé con él, lo que sucedió es que a mí me dijeron que no podía haber técnicos mayores de 55 años, así fue lo que me manifestaron en su momento y entonces lo descarté, pero Vucetich era el candidato número uno para llegar a Chivas”.

Vucetich hubiera llegado a #Chivas pero… 😰👇 ¿Les hubiera gustado verlo en el banquillo del #Guadalajara?https://t.co/Tu3OuTEgop — ESPN.com.mx (@ESPNmx) November 5, 2019

Estas declaraciones se dan previo al enfrentamiento de este fin de semana entre Chivas y los Gallos Blancos de Vucetich, dos equipos que viven realidades muy distintas ya que mientras los queretanos luchan por los primeros lugares de la tabla, los rojiblancos están prácticamente eliminados.