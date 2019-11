José Eduardo Derbez hace frente a rumores de que es gay

Cuestionan la sexualidad del hijo de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo

La sexualidad de José Eduardo Derbez ha sido cuestionada y el actor ha tomado los rumores con humor. El hijo de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez habló ante los medios sobre si sus famosos padres o hermanos le han comentado algo de los chismes.

“Creo que ni están enterados, es algo que no nos importa a nadie”, dijo ante las cámaras.

Después de que una revista mexicana publicara una noticia donde se ponía en duda sí José Eduardo era gay o no, el actor dijo no estar afectado.

“Lo he tomado muy bien, de quien viene (…) A mí no me han afectado en nada (los rumores), yo estaba de vacaciones muy a gusto (….) De mi oficina me mandaron las fotos”, agregó.

El actor de “De viaje con los Derbez” también dijo que no piensa en demandar a la publicación donde se habló de él.